Policía aguarda informe del Segip para identificar al hombre acribillado en el Cordón Ecológico

El hombre que fue acribillado en la zona del Cordón Ecológico, en Santa Cruz, todavía no ha sido identificado. La Policía realizó el procedimiento de necrodactilia y envió los registros al Servicio General de Identificación Personal (Segip), institución que debe confirmar la identidad de la víctima.

El subcomandante departamental de la Policía en Santa Cruz, coronel Julio Baldivieso, informó que las investigaciones continúan y que los efectivos esperan los resultados del trámite para conocer quién es el hombre asesinado.

“Todavía no. Ayer se realizaron los trámites administrativos correspondientes, se realizó la necrodactilia correspondiente y ya se envió al Segip. Estamos a la espera de que esta institución ya nos confirme la identidad del sujeto”, explicó Baldivieso en contacto con Notivisión.

El jefe policial señaló que el trabajo investigativo sigue en marcha y que se esperan avances en las próximas horas. “El operativo se continúa, como dijo nuestro subcomandante general. Las investigaciones están todavía en curso y por lo cual ya van a ver resultados profundamente”, manifestó.

Por otra parte, Baldivieso informó que durante la noche se desplegaron operativos policiales en distintos sectores de la ciudad, con resultados que calificó como positivos. Según indicó, estas acciones permitieron prevenir varios hechos delictivos, principalmente en el centro de Santa Cruz.

“Sí, anoche mismo se desplegó un gran operativo en la ciudad. Hemos tenido excelentes resultados. Tal vez así que se ha logrado evitar en el centro un montón, un sinfín de actos delincuenciales. No hemos tenido, gracias a Dios, ningún tipo de inconveniente en la ciudad. He estado tranquila anoche”, afirmó.

Consultado sobre la relación de estos hechos con las acciones contra organizaciones criminales y la salida de sus líderes, el coronel sostuvo que la Policía mantiene una lucha activa contra el crimen organizado internacional.

“Sí, así es. La lucha contra el crimen organizado internacional está inminente por parte de la Policía. Nosotros estamos redoblando esfuerzos para ello y lo cual genera también reacción. Y esa reacción es la que estamos viendo. De todas maneras, la Policía reacciona prontamente a cualquier hecho delincuencial. Y como ven, estamos dando resultados y estamos logrando que la población se sienta segura nuevamente”, concluyó.