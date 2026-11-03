Tras reunirse con el fiscal general, productores piden ejecutar órdenes contra avasalladores

La preocupación por los avasallamientos, la inseguridad jurídica y los problemas económicos que afectan al campo cruceño llegó hasta la Fiscalía. Representantes de distintos sectores productivos de Santa Cruz se reunieron con el fiscal General del Estado interino, José Armando Urioste Viera, y el fiscal departamental, Jimmy Fernando López Rojas, para presentar sus denuncias y exigir respuestas frente a situaciones que, según señalaron, perjudican el trabajo y la producción.

Uno de los principales reclamos fue expuesto por Klaus Frerking Adad, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), quien informó sobre un nuevo hecho de avasallamiento registrado durante el feriado en la propiedad San Mateo. Según denunció, los ocupantes ilegales impiden la cosecha de soya y dos trabajadores del predio fueron secuestrados.

“Hemos abordado temas transversales dentro del sector productivo. Hemos aprovechado de hacer la denuncia correspondiente, hemos tenido ya otro caso de avasallamiento en este feriado, en la propiedad San Mateo, donde no están dejando ni cosechar la soya. Sabemos que se entraron los avasalladores, secuestraron a dos personas, a dos trabajadores de la propiedad San Mateo, y bueno, ahora le hemos expresado que esta inseguridad jurídica no puede continuar”, manifestó.

Frerking sostuvo que es necesario fortalecer el trabajo conjunto con el Ministerio Público para atender las denuncias y devolver la tranquilidad a quienes trabajan en el campo. En ese sentido, también puso sobre la mesa la situación de pequeños productores del norte cruceño, quienes denuncian que algunas empresas no cumplen con los pagos correspondientes por sus cosechas.

“Tenemos que elevar la coordinación entre el sector productivo y el Ministerio Público para hacer realidad que devuelva esa tranquilidad a los productores. También le hicimos llegar la denuncia de pequeños productores del norte cruceño, que sabemos que hay empresas que se están aprovechando de esos pequeños productores”, agregó.

Frerking explicó que las denuncias ya fueron presentadas ante la Fiscalía y espera que las autoridades tomen medidas para evitar que más productores resulten perjudicados.

“Ya hicimos la denuncia a la Fiscalía para que se tomen cartas en el asunto, y vuelva esa tranquilidad para todo ese pequeño productor de soya, de sorgo, de girasol, de chía, de maní, que no está siendo pagada sus boletas, y esperemos que en los próximos días tengamos resultados”, afirmó.

Piden reactivar los procesos y ejecutar órdenes pendientes

Consultado sobre la respuesta del Ministerio Público, el presidente de la CAO explicó que se trató del primer acercamiento con el nuevo fiscal General del Estado y destacó que participaron representantes de distintos sectores productivos. Según indicó, el compromiso es mantener reuniones periódicas para presentar las demandas y hacer seguimiento a cada caso.

“Ha sido el primer acercamiento con el nuevo fiscal general del país, donde celebramos esta reunión, estuvieron todos los sectores presentes, vamos a tener reuniones periódicas para hacerle llegar todas las demandas que el sector está teniendo a lo largo de todo este tiempo. Sabemos que hay demanda, que hay muchos fiscales que no la aceptan, y el damnificado es el sector productivo. Sabemos que hay muchas propiedades en el norte cruceño con avasallamiento, o acuérdense ustedes mismos el caso de las Londras, que los periodistas sufrieron, fueron secuestrados”, respondió.

El presidente de la CAO señaló que también se retomaron denuncias de anteriores hechos de avasallamiento, con la intención de que los procesos avancen y se cumplan las disposiciones judiciales que permanecen pendientes.

“Ahora hemos retomado todos esos casos para que haya justicia, y que se apliquen todos los mandamientos de apremio que hay en este momento pendientes”, sostuvo.

Sobre los compromisos asumidos por las autoridades, Frerking indicó que tanto el fiscal departamental como el fiscal General recibirán a las personas afectadas para escuchar sus denuncias, tanto por la ocupación ilegal de propiedades como por los incumplimientos de pago de empresas a productores.

“El compromiso es que va a recibir a todos los damnificados, va a recibir el fiscal departamental y el fiscal nacional, va a recibir a todos estos casos de avasallamiento, a todos estos casos del no pago de todas estas empresas que están incurriendo en la ilegalidad, y esperemos que la ley se cumpla. Para todos los cruceños, la ley se hizo para cumplirse, para todos los bolivianos, y este es el puntapié inicial”, aseguró.

Guarayos, otro punto de preocupación

La situación en la provincia Guarayos también fue parte de las preocupaciones expuestas durante el encuentro. El presidente de la CAO pidió que se ejecuten las órdenes de desalojo y detención contra quienes son señalados como responsables de los avasallamientos, además de una coordinación efectiva entre las instituciones encargadas de intervenir en estos conflictos.

“En Guarayo sabemos la situación que tenemos, es la zona donde el problema tiene el país. Tiene que darle solución, tiene que aplicarse los mandamientos de alojo, tiene que aplicarse las órdenes de detención a todos esos avasalladores que existen en Santa Cruz, y esperemos que se cumplan, y esperemos que haya una coordinación entre la Fiscalía, entre el INRA, y entre la Policía, para que se solucionen todos estos problemas”, concluyó.