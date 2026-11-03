El Ministerio Público inició una investigación formal contra el hijo del exalcalde municipal Jhonny Fernández por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, obstrucción a la justicia y otros relacionados con el ejercicio de funciones públicas.

El fiscal general del Estado, José Armando Urioste Viera, informó que la investigación fue abierta de oficio por la Fiscalía Departamental después de que se encontrara una considerable suma de dinero en poder del investigado.

Investigan procedencia del dinero

De acuerdo con la autoridad, el hallazgo del dinero motivó el inicio de las actuaciones fiscales para establecer las circunstancias del caso y determinar si existen responsabilidades penales.

“Se investiga al hijo del exalcalde municipal por obstrucción, legitimación de ganancias ilícitas, tras agarrar una suma cuantiosa de dinero en su poder”, señaló Urioste.

Caso fue puesto en conocimiento de un juez

Urioste explicó que la fiscalía general, a través de la Fiscalía Departamental, inició formalmente las investigaciones y comunicó el caso a la autoridad judicial competente.

“la Fiscalía General, a través de la Fiscalía Departamental, inicia de oficio la investigación formal contra este ciudadano por la comisión de delitos de legitimación de ganancias ilícitas, obstrucción a la justicia”, manifestó.

Asimismo, señaló que el caso y la aprehensión fueron puestos en conocimiento del juez de garantías cautelares.

Aguardan audiencia cautelar

El fiscal general informó que se espera el señalamiento de día y hora para la audiencia de medidas cautelares, instancia en la que la autoridad judicial deberá evaluar la situación procesal del investigado.