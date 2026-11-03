Maestros de institutos instalan huelga de hambre en Cochabamba contra la descentralización

Los maestros de institutos técnicos y tecnológicos de Cochabamba iniciaron medidas de presión contra el proyecto de descentralización que plantea transferir la administración de estos centros a las gobernaciones. Este martes instalaron el primer piquete de huelga de hambre en el Instituto Tecnológico Álvarez Plata y confirmaron que acatarán un paro de 48 horas los días 9 y 10 de noviembre, con suspensión de actividades académicas.

El ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos, Wilson Velásquez, informó que las movilizaciones se cumplirán de manera progresiva, con la instalación de piquetes de huelga de hambre en diferentes institutos.

“Ya estamos ejecutando un cronograma de movilizaciones que se ha fijado, piquetes de manera progresiva”, indicó.

El dirigente explicó que la medida responde al supuesto incumplimiento de acuerdos firmados anteriormente entre el magisterio urbano y el Gobierno nacional.

Los maestros cuestionan la transferencia de competencias del Gobierno central a las gobernaciones y consideran que la descentralización afectaría el funcionamiento de los institutos.

“Todo el magisterio estamos contra la descentralización”, señalaron los movilizados, quienes también cuestionaron que las gobernaciones no contarían con recursos económicos suficientes para asumir esta responsabilidad.

En el Instituto Tecnológico Álvarez Plata, los maestros anunciaron que el piquete de huelga de hambre se instalará sin suspender las clases. Además, informaron que desde las 16:00 se incorporarán más docentes a la medida, mientras que para este miércoles está prevista una vigilia con representantes de todos los institutos.

Educación anuncia descuentos por el paro

Por su parte, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, calificó de político el paro anunciado por el magisterio y cuestionó que el sector se oponga a la transferencia de competencias en el marco del plan 50-50 planteado por el Gobierno.

La autoridad advirtió que aplicará la normativa vigente en caso de que se concrete la suspensión de actividades.

“Es un paro ilegal y en definitiva tenemos que aplicar la ley. Lo que haríamos sería aplicar los descuentos, menciona el decreto, que día no trabajado es día no pagado, y nosotros vamos a cumplir”, afirmó Sanjinés.