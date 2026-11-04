ABC ejecuta trabajos definitivos para mejorar la ruta a los Valles cruceños

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) avanza con los trabajos definitivos de mejoramiento vial en el sector de Petacas, ubicado en el subtramo Bermejo–La Angostura, en la ruta que conecta con los Valles cruceños, en el departamento de Santa Cruz.

Las intervenciones se concentran en este punto considerado crítico y contemplan el perfilado de las banquinas 3 y 4, el retiro de material suelto de la plataforma y trabajos de control topográfico, con el objetivo de estabilizar el terreno y mejorar las condiciones de circulación.

Para ejecutar estas labores, la ABC desplegó maquinaria pesada, personal técnico y trabajadores especializados, buscando consolidar la transitabilidad y brindar mayor seguridad a los conductores que utilizan esta carretera.

La entidad estatal señaló que estos trabajos forman parte de las acciones de conservación y mejoramiento de la Red Vial Fundamental, especialmente en sectores donde las condiciones del terreno requieren intervenciones técnicas.

Asimismo, la ABC, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, pidió a los usuarios de esta ruta respetar la señalización preventiva, cumplir los horarios de restricción vehicular y circular con suma precaución mientras continúan los trabajos.

Las autoridades recomiendan tomar previsiones al momento de transitar por el sector de Petacas, a fin de evitar inconvenientes y contribuir a la seguridad vial.