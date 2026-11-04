Jhonny lucha contra un tumor: Este domingo familiares realizarán una kermés para recaudar $us 20 mil

Con una kermés solidaria en la Villa Primero de Mayo, familiares y amigos buscan recaudar fondos para la cirugía que necesita el paciente.
03/11/2026 22:22
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Con la esperanza de mejorar su calidad de vida, Jhonny Román y su familia apelan a la solidaridad de la población cruceña.
El paciente necesita reunir 20.000 dólares para adquirir una prótesis especial para que los médicos puedan llevar adelante la cirugía que necesita y así extirpar el tumor que afecta su cerebro y parte de su rostro.
Ante la urgencia del tratamiento y los elevados costos médicos, familiares y amigos organizan una kermés solidaria que se realizará este domingo en la Villa Primero de Mayo.
La actividad contará con la participación de artistas locales, grupos de danza y personas que decidieron sumarse a la causa de manera desinteresada.
La madre de Jhonny también hizo un llamado a la población para que pueda asistir y colaborar con esta iniciativa, ya que cualquier aporte representa una ayuda importante para alcanzar el objetivo.
“Invitarle a toda la gente que vaya, asista, aunque sea con un platito que cuesta 50 bolivianos con derecho a una rifa”, expresó.
La campaña continúa y cada colaboración cuenta para que Johnny Román pueda acceder a la intervención quirúrgica que necesita. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 763 67 510.
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