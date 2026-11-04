¡Atención universitarios! Micros verificarán credenciales para el pasaje estudiantil

El Transporte Público anunció que instalará identificadores en sus unidades de micro para verificar las credenciales de estudiantes de colegios y universidades, ante denuncias de personas que utilizan el beneficio del pasaje universitario sin estar inscritas en una casa de estudios.

El dirigente del sector, Mario Guerrero, aseguró que los transportistas no tienen inconvenientes con los estudiantes que realmente cuentan con el beneficio, ya que muchos de sus familiares y los hijos de sus conductores también estudian en colegios y universidades.

“Nosotros no tenemos ni un problema con los estudiantes porque también nuestra familia estudia en un colegio fiscal o estudia en la Universidad Gabriel René Moreno. Toda nuestra familia, de los transportistas estudian ahí”, manifestó.

Sin embargo, explicó que la preocupación del sector está relacionada con las personas que utilizan credenciales sin pertenecer a una universidad.

“¿Cuál problema tenemos nosotros? Con los que no son universitarios y tienen su credencial. Nosotros ahí tenemos el problema porque no puede ser que una persona que no vaya a la universidad goce el pasaje universitario”, afirmó.

Ante esta situación, anunció que comenzarán a instalar equipos de identificación en sus vehículos, para que los estudiantes puedan presentar sus credenciales y verificar si efectivamente pertenecen a la Universidad.