Último adiós a Luis Rico: sus restos serán velados este miércoles en La Paz

Los restos del reconocido cantautor boliviano Luis Rico Arancibia, quien falleció el lunes 2 de noviembre a los 81 años, serán velados este miércoles 4 de noviembre, a partir de las 10:00, en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez de la ciudad de La Paz.

La información fue confirmada por la familia del artista, que anunció que el espacio estará habilitado para recibir a sus seres queridos, amigos y seguidores que deseen despedirse de una de las voces más representativas de la canción social boliviana.

Restos serán trasladados a La Paz

De acuerdo con el reporte, los restos del cantautor serán trasladados desde la ciudad de Sucre, donde se informó que ocurrió su fallecimiento, hasta la sede de gobierno.

La familia confirmó que durante este martes 3 de noviembre no se realizarán actos religiosos y que el velatorio comenzará directamente la mañana del miércoles.

“Acompañaremos a Luis el miércoles 4 de noviembre desde las 10:00 en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez”, señala la invitación difundida por sus familiares.

El recinto está ubicado en la calle Indaburo, esquina Genaro Sanjinés, en el centro paceño.

Familia invita a despedir al cantautor

Mediante una esquela difundida en redes sociales, los familiares de Rico comunicaron los detalles del acto de despedida y agradecieron la presencia de quienes deseen acompañarlos.

Se prevé que durante la jornada lleguen familiares, allegados, artistas y admiradores para rendirle homenaje.

Hasta el momento, no se difundieron detalles adicionales sobre otros actos de despedida.

Bolivia despide a una voz de la canción social

Luis Rico nació el 15 de mayo de 1945 en Tupiza, Potosí, y desarrolló una trayectoria artística de más de cinco décadas, caracterizada por composiciones e interpretaciones vinculadas a la historia, las reivindicaciones sociales y la democracia.

Entre sus canciones más recordadas se encuentran Cuando tenga la tierra, Moto Méndez y Matrimonio en el conventillo.