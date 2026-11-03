Diprove arresta a dos personas por robo de motocicletas en Montero

En una intervención realizada este 2 de noviembre en Santa Cruz, la Dirección Departamental de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) aprehendió a dos personas a bordo de un vehículo sospechoso.

El director de Diprove, Cnl. Hugo Vásquez, informó que “estas dos personas se encontraban a bordo de una motocicleta sin placa, color blanco, con chasis y motor amolado”.

Tras la captura inicial, los efectivos ingresaron al domicilio de los implicados para recolectar evidencias del modus operandi.

En este sentido, la autoridad policial detalló que “ingresamos a uno de sus domicilios, en el cual pudimos encontrar diferentes artefactos que son utilizados para el robo de motocicletas, entre ellos, tres llaves maestras, una placa de control, armas blancas, lentes, gorras y lo llamativo, dentro del inmueble, encontramos un uniforme de policía con un grado de teniente y una placa identificatoria a nombre del señor Richard Jiménez Gutiérrez”.

Antecedentes y encargos específicos

La investigación reveló que el propietario de la indumentaria perteneció anteriormente a la fuerza pública y contaba con un prontuario de diversas faltas y delitos.

Sobre esta persona, la autoridad ratificó que “es exfuncionario policial, en fecha, 11 de octubre del 2016; dicha persona tiene extensos antecedentes, como ser concusión, destrucción de bienes del Estado, hurto, uso indebido de influencias y robo agravado, en las cuales los robos se hacían por encargo, es decir, se encargaba el modelo y la marca”.