Tras aprobación, viabilizan Bs 1,3 millones para atender la emergencia por sequía en Cochabamba

En una jornada decisiva para las comunidades rurales golpeadas por la escasez hídrica, la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Cochabamba viabilizó la aprobación en grande de la Ley de Emergencia por Sequía, liberando un presupuesto de Bs 1,3 millones destinados a auxiliar a los municipios más afectados de la región, con especial énfasis en el Cono Sur.

La normativa busca acelerar las acciones de mitigación para frenar las pérdidas en el sector agropecuario y ganadero en siete municipios declarados en desastre: Aiquile, Omereque, Pasorapa, Pojo, Totora, Mizque y Sacabamba.

"Hoy estamos viabilizando un millón trescientos mil para resolver el tema de la sequía de la región del Cono Sur. Prácticamente este proyecto de ley que nos ha remitido el Gobernador lo estamos aprobando en tiempo récord, porque era necesario agilizar este presupuesto para poder resolver las demandas provocadas por la sequía", sostuvo el presidente de la ALD tras la sesión.

Asistencia inmediata y agilidad administrativa

El proyecto de ley pasó a la Comisión Revisora para su ajuste final antes de la firma de la directiva de la Asamblea, paso previo a su remisión al Ejecutivo departamental para la promulgación y ejecución inmediata por parte del Gobernador.

La autoridad legislativa remarcó que los recursos permitirán atender con urgencia los requerimientos presentados directamente por las alcaldías locales.

"Los municipios son los que han presentado la demanda. Hemos visto que requieren tanques de agua, cisternas, necesitan alimento, forraje y así también, estoy seguro, proyectos de sistemas de riego, aunque eso será a corto, mediano o largo plazo", acotó la autoridad parlamentaria.

Golpe severo al sector ganadero

La declaración de emergencia responde a un escenario crítico en el campo. Municipios como Pasorapa sufren la severa falta de agua y alimento para los animales; solo en la subcentral Ceibas de esa demarcación ya se ha registrado la muerte de al menos 457 cabezas de ganado.

Con la norma sacramentada, la Gobernación quedará facultada para realizar contrataciones directas y compras de emergencia sin los trámites burocráticos habituales, acortando tiempos para el traslado de agua en cisternas desde pozos o lagunas y la distribución de alimento sintético y forraje. Asimismo, se exigirá un informe detallado sobre la transparencia en el uso de los fondos asignados.

"Desde acá decimos también a nuestro Gobernador que pueda agilizar la ejecución de forma inmediata, después de que nosotros emitamos la ley sacramentada y firmada. (...) Para que de forma rápida se ejecute la demanda que tienen las comunidades", concluyó el presidente del legislativo departamental.