La fiscalización al transporte público continúa en Santa Cruz de la Sierra. Esta vez, los controles llegaron hasta la Villa Primero de Mayo, específicamente a la parada de las líneas 50 y 90, donde la presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar, junto a la concejal Melisa Ramírez, inspeccionó las condiciones de los micros que prestan servicio a la población.

La intervención se realizó luego de que venciera el plazo de 30 días establecido para que los transportistas mejoraran las condiciones de sus unidades. Sin embargo, durante la revisión, las autoridades encontraron vehículos que todavía no cumplen con las mejoras exigidas.

En contacto con Notivisión, Nayar manifestó su preocupación por las deficiencias detectadas y anunció que se notificará a la Dirección de Tráfico y Transporte para que tome las medidas correspondientes.

“Estamos haciendo la fiscalización en la Villa Primero de Mayo juntamente con la concejal Melisa Ramírez. Lamentablemente hay algunas de las unidades que todavía no han realizado las mejoras que corresponden. En este momento estamos procediendo a notificar a la Dirección de Tráfico y Transporte para que se realicen las notificaciones de que estas unidades no pueden circular hasta que las mismas no mejoren las condiciones para los pasajeros”, señaló.

Durante la inspección, la presidenta del Concejo también mostró los problemas encontrados en los asientos y el piso de uno de los micros, además de revisar el estado de las ventanas y los techos. Según explicó, estas deficiencias no solo afectan la comodidad de los usuarios, sino que también pueden representar un riesgo para su seguridad.

“En este caso particular estamos viendo algunos problemas con los asientos, el tema del piso. El piso, pero eso también es peligroso, por eso estamos verificando aquello como también el tema de las ventanas. Con este calor la gente no puede ir sufriendo el calor”, expresó.

La autoridad también mostró el estado de los asientos de la parte trasera de una de las unidades inspeccionadas, donde observó que prácticamente ninguno estaba en condiciones adecuadas para ser utilizado. Asimismo, indicó que, según la información recibida durante el operativo, algunos micros no habrían salido a trabajar precisamente porque todavía no realizaron las mejoras.

Ante esta situación, Nayar fue enfática al señalar que las unidades que continúen incumpliendo las exigencias deberán permanecer fuera de circulación hasta solucionar las observaciones.

“Las unidades que no hayan mejorado van a tener que quedarse sin circular hasta que realicen las mejoras. Si el sector transporte se acostumbró en el pasado a hacer lo que le da la gana, ahora tienen que saber que los cruceños tienen autoridades que van a defender los intereses de la gente”, sostuvo.