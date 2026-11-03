"No estará solo": Gobierno respalda a viceministro Maldonado ante amenazas

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, expresó su respaldo al viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado Bakovic, tras las amenazas dirigidas contra su persona en medio de las operaciones contra el crimen organizado en Bolivia.

Durante un pronunciamiento desde La Paz, Oviedo aseguró que el Ejecutivo no retrocederá en las acciones contra el narcotráfico y las estructuras criminales que, según afirmó, buscan intimidar a las autoridades encargadas de combatirlas.

“Al viceministro Peter Maldonado Bakovic le damos y le decimos: continúe trabajando con firmeza, tiene el respaldo pleno del Gobierno nacional y la garantía que no estará solo frente a estas amenazas”, manifestó la autoridad.

“No nos van a amedrentar”

Oviedo sostuvo que las amenazas y provocaciones contra las autoridades nacionales serían una reacción de organizaciones criminales afectadas por las operaciones policiales.

“Frente a esta ofensiva queremos ser categóricos: no nos van a amedrentar”, afirmó.

El ministro remarcó que existe una decisión del Ejecutivo de mantener las operaciones contra estas estructuras, con el respaldo del presidente Rodrigo Paz Pereira y la participación de la Policía Boliviana.

“Con el respaldo del presidente constitucional Rodrigo Paz Pereira, el compromiso de la Policía Boliviana y el apoyo de las instituciones democráticas, continuaremos esta lucha sin dar un solo paso atrás”, aseguró.

Gobierno atribuye amenazas a estructuras criminales

El titular de Gobierno señaló que las acciones contra el crimen organizado han generado reacciones de grupos vinculados con actividades ilícitas, algunos de los cuales, según sus declaraciones, habrían contado con redes de protección institucional y política.

Oviedo mencionó que las operaciones desarrolladas permitieron actuar contra integrantes y cabecillas de organizaciones criminales extranjeras, además de investigar a exfuncionarios policiales, fiscales y jueces por presuntos vínculos con redes de corrupción y encubrimiento.

“Precisamente por eso, quienes se ven amenazados en sus intereses recurren a intimidaciones que provienen tanto de las organizaciones criminales como de sectores vinculados en el Chapare”, sostuvo.

Ratifica continuidad de operativos contra el crimen

Oviedo afirmó que el Gobierno continuará con las investigaciones y operaciones destinadas a desarticular organizaciones dedicadas al narcotráfico y otros delitos.

El ministro manifestó que la prioridad es recuperar la seguridad ciudadana y evitar que las amenazas condicionen el trabajo de las autoridades.

“No habrá intimidación que detenga la decisión del Gobierno de enfrentar el narcoterrorismo, la corrupción y las estructuras criminales que durante años operaron en el país”, enfatizó.

Finalmente, cerró su pronunciamiento con un mensaje sobre la continuidad de las acciones gubernamentales contra las organizaciones delictivas.

“En Bolivia se acabó la impunidad”, concluyó.