Caso Hotel Las Américas: Fiscalía cita a Costas y Soliz como testigos

El exgobernador de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera, y el exfiscal de Distrito, Jaime Soliz Phriel, fueron citados por el Ministerio Público para prestar sus declaraciones informativas este miércoles 4 de noviembre, en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, dentro de las investigaciones relacionadas con el caso Hotel Las Américas.

Ambas exautoridades deberán comparecer en calidad de testigos y son las primeras convocadas de una lista de 30 personas que serán llamadas a declarar en el marco de las investigaciones.

Fiscalía emitió órdenes de citación

De acuerdo con los documentos del Ministerio Público, las citaciones fueron emitidas por la fiscal de materia Alma Marcela Saucedo Argandoña, asignada a la Fiscalía Especializada de Delitos Contra las Personas.

Las órdenes establecen que Costas y Soliz deben presentarse en las oficinas de la Felcc, ubicadas en el tercer anillo externo de Santa Cruz, portando su cédula de identidad u otro documento de identificación.

La citación de Rubén Costas fue emitida el 12 de octubre, mientras que la correspondiente a Jaime Soliz lleva fecha del 20 de octubre de 2026.

Son los primeros de 30 testigos

Las declaraciones de este miércoles marcarán el inicio de una serie de comparecencias previstas dentro del proceso, que contempla una lista de 30 testigos.

Se espera que los investigadores continúen convocando a otras personas que puedan aportar antecedentes e información sobre los hechos relacionados con el caso Hotel Las Américas.

Antecedentes del caso

El caso Hotel Las Américas se remonta al 16 de abril de 2009, cuando un operativo policial realizado en un establecimiento hotelero de Santa Cruz terminó con la muerte de tres personas y la detención de otras dos.

El hecho dio lugar a investigaciones y controversias sobre las circunstancias del operativo y las actuaciones posteriores de las autoridades.

La nueva convocatoria de testigos se produce dentro de una investigación por presuntas vejaciones y torturas, según la documentación fiscal.