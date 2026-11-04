Micro choca contra instalaciones de la Aduana Nacional y deja heridos

Un accidente de tránsito se registró la noche de este martes 3 de noviembre en la zona de la avenida Virgen de Cotoca, en Santa Cruz de la Sierra, donde un micro impactó contra la fachada de las instalaciones de la Aduana Nacional.

Imágenes que llegaron hasta la Red Uno muestran la presencia de ambulancias que acudieron al lugar para brindar atención a posibles heridos. De manera preliminar, se reportó que más de una persona habría resultado afectada por el accidente.

Además, el micro quedó con severos daños materiales en la parte delantera, producto del fuerte impacto contra la infraestructura de la institución.

Personal de la Policía llegó hasta el lugar para iniciar las investigaciones y establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Hasta el momento, no se cuenta con un reporte oficial sobre la cantidad de personas heridas ni sobre las causas que provocaron el choque.