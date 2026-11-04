Secuestro en Entre Ríos: identifican a la víctima y confirman que no registra antecedentes penales

Tras el violento rapto registrado en el municipio de Entre Ríos —hecho reportado preliminarmente tras la irrupción de falsos policías que dispararon a quemarropa—, las autoridades policiales y judiciales revelaron nuevos detalles del caso: la víctima fue identificada como un comerciante de 32 años de edad que no cuenta con antecedentes penales.

Emboscada violentamente ejecutada frente a su familia

El hecho ocurrió en horas de la noche, en el momento en que la víctima arribaba a su domicilio a bordo de una camioneta Toyota color rojo junto a seis miembros de su familia. En la entrada de la vivienda, una vagoneta blanca tipo Noah le cerró el paso.

De dicho motorizado descendieron cinco sujetos encapuchados, provistos de armas largas y cortas y vestidos con uniformes policiales. Los encapuchados encañonaron a los ocupantes, realizaron múltiples disparos que impactaron en la camioneta y obligaron a bajar a los siete integrantes de la familia para finalmente llevarse por la fuerza al comerciante en un vehículo sin placas.

En el lugar de la emboscada, peritos de la Policía de Cochabamba colectaron evidencia balística de grueso calibre y material de uso policial: 7 vainas servidas de fusil calibre 5.56, 1 vaina servida calibre 9 milímetros, 2 cartuchos sin percutar calibre 9 milímetros y 1 granada de gas lacrimógeno tipo béisbol.

Sin denuncia formal y reticencia familiar

Pese a la gravedad del crimen, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) confirmó que el caso debió abrirse de oficio debido a que la esposa de la víctima no formalizó la denuncia ni prestó declaración colaborativa en dependencias policiales. Asimismo, los allegados impidieron que la camioneta baleada fuera trasladada a los depósitos policiales para los peritajes correspondientes.

"La esposa en ningún momento ha prestado la colaboración que correspondía (...). El vehículo ha sido asegurado por los familiares del desaparecido, impidiendo que sea trasladado a dependencia policial. Por ello, el caso se aperturó de oficio", informó Rolando Vera, director de la Felcc.

Múltiples hipótesis e investigación en curso

Por su parte, el Fiscal Departamental, Eddy Ordóñez, confirmó que tras revisar los registros del Ministerio Público se verificó que Bismar Rojas Nogales no posee antecedentes penales. Ordóñez enfatizó que la prioridad absoluta de la comisión de fiscales asignada y de las unidades de inteligencia es ubicar al comerciante con vida.

Las autoridades se encuentran peritando dispositivos celulares y tomando declaraciones al entorno cercano para esclarecer los móviles del secuestro y dar con el paradero de los captores.