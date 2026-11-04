Fegasacruz pide coordinación para prevenir efectos del fenómeno de 'El Niño'

La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), a través de su presidente, Alex Justiniano, pidió coordinar acciones preventivas entre las autoridades departamentales y nacionales ante los posibles efectos del fenómeno climatológico de El Niño, que podría generar inundaciones o sequías.

Justiniano señaló que es importante anticiparse a los escenarios climáticos y contar con la capacidad de responder oportunamente ante cualquier emergencia.

“Se tiene esta situación climatológica que se avecina, que ya está en Bolivia también y en otros países. La verdad que es bienvenido que tengamos la prevención para que tengamos la capacidad de poder responder oportunamente a estas situaciones que pueden darse de inundaciones como puede darse de sequía”, manifestó el presidente de Fegasacruz.

Ante este panorama, planteó establecer una coordinación entre la Gobernación de Santa Cruz, las asociaciones de ganaderos y la Defensa Civil del Gobierno nacional para mantenerse atentos a cualquier eventualidad.

“Ver la forma de que en coordinación con la Gobernación de Santa Cruz, con nuestras asociaciones de ganaderos, con la Defensa Civil del Gobierno, podamos estar atentos a cualquier tipo de situación que se genere a partir de este fenómeno climatológico que está definido como el superniño”, agregó Justiniano.

El sector ganadero considera que la prevención y el trabajo conjunto entre las instituciones serán importantes para enfrentar los posibles efectos del fenómeno climático.