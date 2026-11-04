Alcaldía de Cochabamba ratifica legalidad de rutas en el túnel de El Abra y pide agotar el diálogo

Ante la escalada de tensión y las disputas por rutas en el sector del túnel de El Abra, el director de Movilidad Urbana de la Alcaldía de Cochabamba, Hever Rojas, aseguró que el ingreso de las líneas habilitadas, entre ellas la línea 212, se encuentra plenamente respaldado por el marco normativo vigente, al tiempo que lamentó la postura de los dirigentes de la línea 01 tras abandonar la mesa de concertación convocada para resolver el conflicto.

Según detalló la autoridad municipal, la operación del transporte en la zona responde a la Ley Municipal 1915, en vigencia desde el 16 de septiembre de esta gestión, la cual autorizó formalmente a seis líneas para prestar el servicio en la jurisdicción de Cochabamba y atravesar el túnel. Rojas precisó que este proceso cuenta además con la resolución correspondiente emitida por el municipio de Sacaba, respondiendo a una demanda histórica de los vecinos del Distrito 7 (Cochabamba) y del Distrito 6 (Sacaba).

"A través de los distintos estudios e informes se ha podido consensuar y aprobar la ley municipal que hoy por hoy está vigente. Se han hecho algunos ajustes en la avenida Guayacán para el retorno de las líneas desde Cochabamba hacia el túnel sin generar conflictos con otros operadores", señaló Rojas.

Origen de las tensiones y falta de consenso

Respecto al detonante de los recientes roces entre sectores, la autoridad explicó que el pasado domingo 1 de noviembre, unidades de la línea 01 habrían ingresado a la jurisdicción de Sacaba sin contar con las autorizaciones de ninguno de los dos municipios, situación que derivó en la molestia de los operadores locales y en las vigilias instaladas posteriormente.

Con el objetivo de frenar los enfrentamientos, la Municipalidad coordinó un encuentro junto al Organismo Operativo de Tránsito para la tarde del mismo día, convocando también a la Gobernación. Sin embargo, la reunión se vio frustrada ante la inasistencia de los representantes gobernativos y el retiro de la dirigencia de la línea 01.

"Los dirigentes de la línea 01 han abandonado las reuniones; no querían entablar ningún tipo de diálogo con la presencia de la otra federación, lo cual corresponde bajo un criterio de ética y transparencia", argumentó el director de Movilidad Urbana.

Controles y pedido de intervención policial

Frente al abandono de las negociaciones, el municipio anunció que solicitará un nuevo encuentro en dependencias de Tránsito para abordar los aspectos técnicos y legales en disputa.

Asimismo, como medida preventiva, la Dirección de Movilidad Urbana dispondrá un mayor despliegue de la Guardia Municipal y formalizó un pedido al Comando Departamental de la Policía para reforzar los controles en la zona. El objetivo, indicaron, es garantizar el cumplimiento estricto de la normativa municipal, prevenir agresiones y supervisar que las líneas autorizadas cumplan sus recorridos asignados sin interferir con otros operadores.