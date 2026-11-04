Bolivia avanza en la conversión a GNV con la llegada de nuevos equipos para el transporte público

Los primeros kits para convertir vehículos del transporte público a Gas Natural Vehicular (GNV) llegaron a la frontera y en las próximas semanas serán distribuidos a los talleres de todo el país. La adquisición forma parte de un lote de 15.000 equipos destinados a impulsar la transformación del transporte público.

El director de la Entidad Ejecutora de Renovación Vehicular Patria (EERV-Patria), Leonardo Velarde, informó que los equipos corresponden a sistemas de tercera y quinta generación. La distribución se realizará de manera gradual y se prevé que el resto llegue hasta febrero de 2027.

Mientras avanza la llegada de los equipos, el programa ya registra 1.825 vehículos convertidos a GNV en todo el país, entre el 24 de septiembre y el 3 de noviembre, periodo en el que el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, asumió la conducción de la entidad.

Santa Cruz concentra 680 conversiones, Cochabamba 552, La Paz y El Alto 444, Oruro 85, Sucre 58 y Potosí seis. En Tarija también comenzó el proceso, con el ingreso de los primeros micros a los talleres.

Velarde explicó que se agilizaron los procedimientos normativos para facilitar las compras y acelerar las conversiones.

Buscan evitar el incremento de los pasajes

Por su parte, Zamora señaló que el objetivo es beneficiar a los transportistas y evitar que los costos del servicio se traduzcan en incrementos de los pasajes, protegiendo así la economía de los usuarios.

Además de la conversión de vehículos, EERV-Patria continuará con el mantenimiento de equipos, la recalificación y reposición de cilindros y la transformación de unidades que funcionan con diésel a GNV.

El Gobierno también incorporó al transporte automotor dentro de la categoría de crédito productivo mediante el Decreto Supremo 5739, con el propósito de facilitar el financiamiento al sector.