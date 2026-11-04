Bolivia avanza en la conversión a GNV con la llegada de nuevos equipos para el transporte público

Más de 1.800 transportistas ya transformaron sus vehículos para funcionar con gas natural en Bolivia. El programa apunta a alcanzar las 15.000 conversiones con nuevos kits que comenzarán a distribuirse en los talleres del país.
04/11/2026 8:26
Escuchar esta nota
Los primeros kits para convertir vehículos del transporte público a Gas Natural Vehicular (GNV) llegaron a la frontera y en las próximas semanas serán distribuidos a los talleres de todo el país. La adquisición forma parte de un lote de 15.000 equipos destinados a impulsar la transformación del transporte público.
El director de la Entidad Ejecutora de Renovación Vehicular Patria (EERV-Patria), Leonardo Velarde, informó que los equipos corresponden a sistemas de tercera y quinta generación. La distribución se realizará de manera gradual y se prevé que el resto llegue hasta febrero de 2027.
Mientras avanza la llegada de los equipos, el programa ya registra 1.825 vehículos convertidos a GNV en todo el país, entre el 24 de septiembre y el 3 de noviembre, periodo en el que el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, asumió la conducción de la entidad.
Santa Cruz concentra 680 conversiones, Cochabamba 552, La Paz y El Alto 444, Oruro 85, Sucre 58 y Potosí seis. En Tarija también comenzó el proceso, con el ingreso de los primeros micros a los talleres.
Velarde explicó que se agilizaron los procedimientos normativos para facilitar las compras y acelerar las conversiones.
Buscan evitar el incremento de los pasajes
Por su parte, Zamora señaló que el objetivo es beneficiar a los transportistas y evitar que los costos del servicio se traduzcan en incrementos de los pasajes, protegiendo así la economía de los usuarios.
Además de la conversión de vehículos, EERV-Patria continuará con el mantenimiento de equipos, la recalificación y reposición de cilindros y la transformación de unidades que funcionan con diésel a GNV.
El Gobierno también incorporó al transporte automotor dentro de la categoría de crédito productivo mediante el Decreto Supremo 5739, con el propósito de facilitar el financiamiento al sector.
Mira la programación en Red Uno Play