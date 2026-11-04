"Viene algo grande": La aterradora predicción de Mhoni Vidente sobre una catástrofe para noviembre

Ante el reciente llamado de diversos gobiernos para contar con mochilas de supervivencia, Mhoni Vidente advirtió sobre un evento crítico que sacudirá al mundo en los próximos días, de acuerdo a lo que reporta el portal El Heraldo de México.

“Se visualiza una tercera guerra mundial, una guerra con nucleares o un apagón de internet que sería catastrófico, por eso la parte de la mochila, de tener dinero en efectivo”, dijo Mhoni durante su transmisión especial.

La astróloga detalló que el colapso del sistema de conectividad podría ser provocado por un ataque espacial directo. “Se visualiza que vaya a haber como un misil contra uno de los satélites más importantes de internet y que nos vayamos a quedar en apagón total.

Con la mochila de vida es que te están dando a entender que viene algo grande.

Ellos quieren que la mochila te dure mínimo tres días”, dijo Mhoni para urgir a la población a tomar previsiones de suministros esenciales.

Fechas clave identificadas en el calendario

Las declaraciones han puesto en alerta a miles de personas que buscan tomar precauciones ante eventuales contingencias repentinas.

“El día que están diciendo es el 7 o el 13 de noviembre cuando se puede aventar”, dijo Mhoni al fijar los momentos de mayor riesgo para el planeta.

La recomendación principal se centra en mantener la calma y contar con los insumos básicos para afrontar cualquier eventualidad.