¡El cariño del público la tiene emocionada! La querida Mamá Coco cusqueña volvió a aparecer en redes sociales para expresar su agradecimiento por las innumerables muestras de afecto que recibió tras protagonizar un tierno video junto a su bisnieto, quien lució caracterizado como Miguel, el pequeño protagonista de la película Coco.

La entrañable abuelita conquistó las plataformas digitales gracias a su increíble parecido con Mamá Coco y a una caracterización artesanal que destacó por su creatividad, sencillez y autenticidad.

Su imagen junto al pequeño Miguel despertó una ola de ternura entre los internautas, quienes llenaron las publicaciones de comentarios, felicitaciones y mensajes de admiración. Incluso, muchos usuarios destacaron que su disfraz fue uno de los más queridos y comentados del Perú.

Con una sonrisa y visiblemente emocionada por tanto cariño, la abuelita dedicó unas palabras a quienes hicieron posible que su historia llegara a miles de hogares:

"¡Gracias al Cusco y al Perú por tanto amor y cariño! ¡Que Dios los bendiga a todos!", expresó.

Su mensaje volvió a despertar una lluvia de reacciones en las redes sociales, donde los usuarios celebraron no solo su caracterización, sino también el hermoso vínculo familiar que transmite junto a su bisnieto.