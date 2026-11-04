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La Mamá Coco cusqueña agradece el cariño tras hacerse viral junto a su pequeño Miguel

Su tierno video junto a su bisnieto, vestido como Miguel, conquistó corazones dentro y fuera del Perú.

Red Uno de Bolivia

04/11/2026 9:24

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Mamá Coco del Cusco envía emotivo mensaje tras conquistar las redes. Imagen captura de video.
Perú

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¡El cariño del público la tiene emocionada! La querida Mamá Coco cusqueña volvió a aparecer en redes sociales para expresar su agradecimiento por las innumerables muestras de afecto que recibió tras protagonizar un tierno video junto a su bisnieto, quien lució caracterizado como Miguel, el pequeño protagonista de la película Coco.

La entrañable abuelita conquistó las plataformas digitales gracias a su increíble parecido con Mamá Coco y a una caracterización artesanal que destacó por su creatividad, sencillez y autenticidad.

Su imagen junto al pequeño Miguel despertó una ola de ternura entre los internautas, quienes llenaron las publicaciones de comentarios, felicitaciones y mensajes de admiración. Incluso, muchos usuarios destacaron que su disfraz fue uno de los más queridos y comentados del Perú.

Con una sonrisa y visiblemente emocionada por tanto cariño, la abuelita dedicó unas palabras a quienes hicieron posible que su historia llegara a miles de hogares:

"¡Gracias al Cusco y al Perú por tanto amor y cariño! ¡Que Dios los bendiga a todos!", expresó.

Su mensaje volvió a despertar una lluvia de reacciones en las redes sociales, donde los usuarios celebraron no solo su caracterización, sino también el hermoso vínculo familiar que transmite junto a su bisnieto.


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