¡Momentos de susto y tensión! Fuertes ráfagas de viento sorprendieron a los vecinos y visitantes de una feria zonal en Sacaba, Cochabamba, donde la fuerza del temporal provocó que varias carpas salieran volando y hasta un trampolín terminara sobre el techo de una vivienda.

El fenómeno tomó por sorpresa a las familias que habían llegado al lugar para disfrutar de una jornada de descanso y diversión. En medio de los fuertes vientos, los presentes observaron cómo las estructuras eran arrastradas.

Tras lo ocurrido, personal policial llegó hasta el sector para verificar la situación y conocer los daños ocasionados.

De acuerdo con publicaciones difundidas en redes sociales, el hecho ocurrió este lunes 2 de noviembre, durante la jornada de feriado, cuando varias familias aprovecharon el día libre para visitar la feria, que contaba con juegos recreativos y espacios de entretenimiento.

Afortunadamente, el incidente dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas heridas.