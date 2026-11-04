Cerrar
ÚLTIMAS NOTICIAS:
Tendencias

Un trampolín acabó en medio de cables y el techo de una casa tras fuertes vientos en Sacaba

El susto fue grande cuando juegos y carpas comenzaron a volar. El hecho dejó daños materiales, pero no se reportaron personas heridas.

Red Uno de Bolivia

04/11/2026 9:09

Agregar Reduno en
Un trampolín acabó en medio de cables y una vivienda en Sacaba. Imagen captura de video.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

¡Momentos de susto y tensión! Fuertes ráfagas de viento sorprendieron a los vecinos y visitantes de una feria zonal en Sacaba, Cochabamba, donde la fuerza del temporal provocó que varias carpas salieran volando y hasta un trampolín terminara sobre el techo de una vivienda.

El fenómeno tomó por sorpresa a las familias que habían llegado al lugar para disfrutar de una jornada de descanso y diversión. En medio de los fuertes vientos, los presentes observaron cómo las estructuras eran arrastradas.

Tras lo ocurrido, personal policial llegó hasta el sector para verificar la situación y conocer los daños ocasionados.

De acuerdo con publicaciones difundidas en redes sociales, el hecho ocurrió este lunes 2 de noviembre, durante la jornada de feriado, cuando varias familias aprovecharon el día libre para visitar la feria, que contaba con juegos recreativos y espacios de entretenimiento.

Afortunadamente, el incidente dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas heridas.


Mira la programación en Red Uno Play

Tags
Comentarios

Más leídas

Más noticias

Tags

Más leídas

Más noticias

Temas relacionados