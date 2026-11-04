El cielo de noviembre ofrecerá un espectáculo especial: la Luna llena del día 24 coincidirá con una superluna, un fenómeno que hará que el satélite natural pueda apreciarse ligeramente más grande y brillante de lo habitual.

De acuerdo con el calendario del Observatorio Naval de Estados Unidos, la fase llena alcanzará su punto máximo el martes 24 de noviembre. Sin embargo, podrá observarse casi completa durante las noches del 23 y 24, cuando aparezca por el este.

Esta Luna también es conocida como la “Luna del Castor”, una denominación tradicional de los calendarios de América del Norte, relacionada con la época en que estos animales preparan sus refugios antes de los meses fríos, según Infobae.

¿Por qué será una superluna?

La NASA explica que este fenómeno ocurre cuando la Luna llena coincide con una posición cercana al perigeo, el punto de su órbita en el que está más cerca de la Tierra. Esta proximidad puede hacer que se vea algo más grande y luminosa, aunque la diferencia suele ser sutil a simple vista.

El calendario astronómico establece las siguientes fechas:

1 de noviembre: cuarto menguante.

9 de noviembre: Luna nueva.

17 de noviembre: cuarto creciente.

24 de noviembre: Luna llena.

Para disfrutar del fenómeno, se recomienda buscar un lugar con el horizonte despejado hacia el este y alejado de la contaminación lumínica. La visibilidad dependerá también de las condiciones meteorológicas de cada región.