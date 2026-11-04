Cuando el termómetro comienza a subir, mantenerse fresco puede convertirse en todo un desafío. Las jornadas calurosas no solo provocan incomodidad, también pueden representar un riesgo para la salud, especialmente si el cuerpo pierde demasiados líquidos o permanece expuesto al sol durante mucho tiempo.

Por eso, si el calor no te da tregua, hay medidas sencillas que puedes aplicar en casa, en el trabajo o cuando sales a la calle para protegerte y evitar complicaciones.

1. Toma agua

La hidratación es fundamental para ayudar al organismo a regular su temperatura.

Bebe agua durante todo el día y no esperes a sentir sed.

Evita el consumo excesivo de alcohol y bebidas muy azucaradas.

Modera la cafeína si notas que afecta tu hidratación.

Consume frutas y verduras con alto contenido de agua, como sandía, melón, naranja, pepino y tomate.

Si realizas actividad física intensa o sudas durante mucho tiempo, puede ser necesario reponer también las sales minerales. En estos casos, las bebidas con electrolitos pueden ser útiles.

2. Evita salir durante las horas de mayor calor

Si puedes organizar tus actividades, procura evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor temperatura.

Reduce las salidas entre las 11:00 y las 17:00, especialmente en jornadas de calor intenso.

Busca lugares con sombra cuando tengas que permanecer al aire libre.

Evita realizar ejercicios exigentes bajo el sol.

Si necesitas hacer actividad física, elige las primeras horas de la mañana o el final de la tarde.

Recuerda que el calor también puede afectar a quienes trabajan al aire libre o deben trasladarse durante varias horas.

3. Usa ropa ligera y protege tu piel

La ropa adecuada puede ayudarte a soportar mejor las altas temperaturas.

Prefiere prendas holgadas, ligeras y de colores claros.

Utiliza telas frescas, como el algodón.

Protege tu cabeza con una gorra o sombrero.

Usa gafas de sol con protección UV.

Aplica protector solar de amplio espectro y vuelve a colocarlo cada dos horas, o antes si sudas mucho o te mojas.

Esto puedes hacer para mantenerte fresco en los días más calurosos. Foto AFP.

4. Refresca tu cuerpo con agua

Hay pequeños trucos que pueden ayudarte a aliviar rápidamente la sensación de calor.

Toma una ducha con agua fresca.

Coloca paños húmedos o compresas frescas en el cuello y otras zonas del cuerpo.

Sumerge los pies en un recipiente con agua fresca.

Busca espacios ventilados o con aire acondicionado.

Estas medidas ayudan a disipar el calor corporal y pueden proporcionar alivio durante los momentos más calurosos.

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5. Mantén tu casa lo más fresca posible

El calor también puede acumularse dentro de las viviendas, especialmente cuando reciben sol directo durante varias horas.

Para evitarlo:

Mantén las cortinas, persianas o toldos cerrados durante las horas de mayor radiación solar.

Abre las ventanas durante la noche o la madrugada, cuando el ambiente esté más fresco.

Utiliza ventiladores para favorecer la circulación del aire.

Evita encender electrodomésticos que generen mucho calor cuando no sean necesarios.

Un ventilador puede ayudar a refrescarte, pero cuando las temperaturas son extremadamente elevadas puede no ser suficiente. En esos casos, busca un ambiente más fresco.

6. Presta atención a los más vulnerables

Los niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas pueden tener mayores dificultades para regular su temperatura corporal.

También es importante mantener a las mascotas en lugares con sombra, ofrecerles agua limpia y evitar pasearlas durante las horas de mayor calor.