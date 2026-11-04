Un cabezazo le jugó una mala pasada: futbolista pierde su peluquín y sigue jugando con él en la mano

Una jugada de fútbol terminó en una escena tan inesperada como divertida en Brasil. Dudu, jugador del Divinéia, perdió su prótesis capilar después de intentar cabecear una pelota y tuvo que continuar jugando durante varios minutos con el peluquín en la mano. El momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El episodio ocurrió durante un encuentro del Campeonato Municipal de Fútbol de Imbituba, en el estado de Santa Catarina. El delantero, que llevaba la camiseta número 18, protagonizó la curiosa escena a los 81 minutos del partido, cuando su equipo buscaba continuar una jugada de ataque.

Todo comenzó después de un saque largo del arquero del Divinéia. Dudu intentó peinar la pelota de cabeza para prolongar la acción, pero el movimiento provocó que su prótesis capilar se desprendiera y terminara sobre el césped.

Al darse cuenta de lo sucedido, el futbolista se agachó para recogerla, mientras sus compañeros y los jugadores rivales observaban lo que había ocurrido. La sorpresa fue evidente al comprobar que se trataba de su peluquín.

Lejos de abandonar el encuentro, Dudu intentó colocarse nuevamente la prótesis capilar, pero no consiguió que quedara sujeta. Ante la dificultad para acomodarla, tomó una decisión poco habitual: siguió jugando con ella en la mano durante varios minutos.

La escena no tardó en llamar la atención de los aficionados y usuarios de las redes sociales, donde las imágenes comenzaron a circular y generaron todo tipo de comentarios.

A continuación, el video: