¿Dejará el fútbol? Jesús Owono rompe el silencio: “Ojalá pudiera retroceder el reloj” tras la tragedia

El fútbol atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Jesús de Miguel. En medio de la conmoción, el arquero Jesús Owono, involucrado en la jugada que terminó en tragedia, rompió el silencio con un mensaje publicado en sus redes sociales, donde expresó su arrepentimiento, pidió disculpas y reveló el difícil momento que atraviesa tras lo sucedido.

Con palabras cargadas de dolor, el guardameta aseguró que no ha podido descansar desde que ocurrió el incidente y que la tristeza lo ha llevado a pasar horas llorando. También dejó en claro que nunca tuvo la intención de provocar lo sucedido.

“No he dormido desde ayer. Lloré hasta quedarme sin lágrimas pensando en todo el incidente. Lo que pasó nunca fue intencional. Nunca imaginé que llegaría a esto. Puedo decir que lo siento profundamente, pero sé que eso no traerá de vuelta a la persona que perdimos”, expresó Owono al iniciar su comunicado.

El arquero también contó que, desde que se conoció el fallecimiento del delantero, comenzó a recibir una ola de insultos y acusaciones en distintas plataformas digitales. Según relató, los ataques no solo se producen en Instagram, sino también en X y Facebook, donde algunos usuarios lo señalan directamente por lo ocurrido.

“En mi Instagram, la gente me está llamando asesino y criminal. Lo mismo está pasando en X y Facebook. Ni siquiera puedo enfrentar a mi familia o a mis hijos. Todavía no puedo creer que esto haya sucedido. Ojalá pudiera retroceder el reloj. Lo siento de verdad. Nunca lo hice a propósito. Que su alma descanse en paz perfecta”, manifestó.

Acompañó a la familia y anunció una pausa en el fútbol

En su descargo, Owono también relató que permaneció junto al entorno de Jesús de Miguel durante las horas posteriores al incidente. Según contó, estuvo acompañándolos mientras buscaban un hospital que contara con oxígeno, pero, pese a los esfuerzos, el futbolista terminó falleciendo.

El testimonio del guardameta estuvo acompañado de una decisión sobre su futuro inmediato en las canchas. Como muestra de respeto hacia el delantero fallecido, anunció que se alejará temporalmente de la actividad futbolística durante un mes.

“No jugaré al fútbol durante un mes como muestra de respeto hacia él. Hasta que nos volvamos a encontrar”, escribió al cerrar su mensaje.