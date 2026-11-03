La muerte del delantero Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife, tras un fuerte choque con el arquero Jesús Owono, del FC Andorra, ha provocado una profunda conmoción en el fútbol español. Sin embargo, junto al dolor por la pérdida del jugador, también se ha desatado una ola de insultos y amenazas contra el guardameta, quien decidió cerrar sus redes sociales ante la cantidad de mensajes recibidos.

El trágico episodio ocurrió durante un encuentro entre ambos equipos. De Miguel, de 30 años, sufrió un fuerte impacto con Owono y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital en parada cardiorrespiratoria. Debido a la gravedad de lo sucedido, el partido fue suspendido.

Durante la madrugada, el Tenerife había informado sobre un empeoramiento neurológico del delantero. Horas después, este martes por la mañana, se confirmó su fallecimiento, una noticia que golpeó duramente a sus compañeros, clubes y seguidores.

Desde que se conoció la gravedad del estado de salud de De Miguel, Owono comenzó a recibir numerosos comentarios ofensivos en sus publicaciones. La situación empeoró después de confirmarse la muerte del atacante, cuando varios usuarios intensificaron los ataques e incluso llegaron a lanzar amenazas de muerte contra el arquero.

Entre los mensajes difundidos en redes sociales hubo personas que llegaron a calificarlo de «asesino», responsabilizándolo por el desenlace del accidente. Ante esta situación, el guardameta primero limitó los comentarios en sus publicaciones y posteriormente configuró sus perfiles como privados, alejándose de las plataformas digitales.

Hasta el momento, Owono no se ha pronunciado públicamente sobre el fallecimiento de su compañero de profesión. Su decisión de cerrar sus redes se produce en medio de un momento especialmente doloroso, marcado por la tragedia y los ataques que ha recibido.

Por su parte, el FC Andorra expresó su profundo pesar por lo ocurrido y publicó un mensaje en el que reflejó el sentimiento de la institución: “Con el corazón roto y devastados”.

El club también manifestó su solidaridad con el Tenerife y pidió el máximo respeto para la privacidad de Owono y de todos los integrantes de su plantilla durante estos días de duelo.