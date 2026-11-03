A pocos días de la tragedia que conmocionó por completo al fútbol español, el Tenerife oficializó cómo será la despedida de Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que falleció tras chocar de manera violenta con el arquero rival durante un encuentro frente al Andorra.

El impacto dejó al atacante inconsciente sobre el césped y, a pesar de la rápida asistencia médica en el campo y de su posterior traslado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, los médicos no pudieron salvarle la vida.

Un estadio abierto para el último adiós

Para que los hinchas, amigos y allegados puedan rendirle tributo, la institución blanquiazul organizó un homenaje especial.

"Este sábado, día 7 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, se celebrará un solemne homenaje en recuerdo de Jesús de Miguel en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Toda la afición que así lo desee podrá acudir al acto", comunicó oficialmente el club a través de sus canales.

Posteriormente, y por expreso pedido de sus seres queridos, los restos del jugador serán trasladados a Navahermosa, en la provincia de Toledo. Hasta allí viajarán la primera plantilla, el cuerpo técnico y la directiva del Tenerife para acompañar a la familia en el sepelio, según informa el portal TN.

Como muestra de profundo dolor, la entidad suspendió todas las actividades deportivas —tanto del plantel profesional como del equipo femenino y las divisiones formativas— y decretó seis días de luto oficial.

Quién era “Demi”, un luchador de área

Conocido cariñosamente en la intimidad de los vestuarios como “Demi”, Jesús de Miguel encarnaba la historia del típico delantero sacrificado que se hizo desde abajo, lejos de los grandes focos mediáticos de la Primera División.

Nacido en Madrid en septiembre de 1996, el atacante de casi 1,90 metros y perfil zurdo pasó por clubes como Lugo, Fuenlabrada, Leganés, Internacional de Madrid y Navalcarnero, ganándose el respeto en las categorías de ascenso gracias a su entrega constante.

Su gran despegue llegó a comienzos de 2023 en el CD Castellón, donde se destapó como goleador absoluto: anotó 16 tantos, lideró a su equipo al ascenso y cumplió el sueño de debutar en el fútbol profesional a los 27 años, siendo galardonado como el mejor jugador del torneo.

En julio de 2025, el Tenerife apostó por su jerarquía y lo fichó por tres temporadas. Desde el primer día respondió con goles: firmó 11 anotaciones en su campaña inaugural y se convirtió en una de las figuras determinantes para devolver al conjunto canario a la categoría de plata.

Hoy, el fútbol español —y todo el ambiente deportivo— llora la partida de un goleador implacable dentro de la cancha y un compañero entrañable fuera de ella. ¡Descansa en paz, Demi!