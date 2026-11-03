Revelan qué dice el informe arbitral tras el choque que terminó con la vida de un jugador

Una tragedia sacudió al fútbol español. El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel Alameda, perdió la vida después de sufrir un grave choque con el guardameta Jesús Lázaro Owono, del FC Andorra, durante el encuentro disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

El futbolista fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció ingresado en cuidados intensivos. Sin embargo, su estado de salud empeoró y el club confirmó su fallecimiento durante la mañana del martes 3 de noviembre.

Mientras el fútbol español expresa su dolor por la pérdida, se conocieron detalles del informe redactado por el árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández, quien explicó los motivos de la expulsión y las circunstancias que llevaron a suspender el partido.

¿Qué dice el acta arbitral sobre el impacto?

Según el documento difundido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el arquero Jesús Owono recibió una tarjeta roja directa por una acción considerada de fuerza excesiva durante la disputa del balón.

El árbitro explicó que el guardameta impactó al jugador rival con la pierna elevada mientras ambos intentaban disputar la pelota.

La decisión disciplinaria quedó registrada en el acta del encuentro.

Tras el fuerte choque, Jesús de Miguel cayó al césped y necesitó asistencia médica inmediata, ante la preocupación de sus compañeros y de los jugadores del Andorra.

La atención médica y la incertidumbre sobre el estado del delantero marcaron los últimos minutos del partido.

El informe arbitral señala que, ante la gravedad de la situación y la falta de mejoría del futbolista, el equipo de jueces se retiró a los vestuarios.

Posteriormente, el árbitro mantuvo una reunión con los capitanes y delegados de ambos clubes para evaluar si existían condiciones para continuar.

Los representantes de los equipos comunicaron que no se encontraban en condiciones anímicas de seguir jugando. Por ese motivo, el encuentro quedó suspendido.

La expulsión de Jesús Owono dio paso al análisis disciplinario correspondiente.

Entre las disposiciones mencionadas en los reportes figura el artículo 102 del reglamento de la RFEF, referido a acciones violentas contra un adversario que provocan consecuencias lesivas graves.

De aplicarse esa disposición, el guardameta podría afrontar una suspensión deportiva de entre cuatro y doce partidos.