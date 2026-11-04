Micha es una gatita que pasó de estar abandonada en medio de la selva a convertirse en la compañera inseparable de un grupo de infantes de Marina de Colombia.

Su historia comenzó cuando el uniformado Diego Sandoval la encontró sola, asustada y desorientada durante sus labores en una zona de operaciones. Al verla en esas condiciones, no dudó en auxiliarla, alimentarla y brindarle los cuidados que necesitaba.

Foto:Instagram @diego_sandoval97

Poco a poco, la pequeña felina se ganó el cariño de todos los integrantes de la unidad. Aunque Sandoval no pudo adoptarla inicialmente, su amor por los animales terminó contagiando a sus compañeros, quienes la acogieron como una integrante más del grupo.

Incluso se convirtió en la consentida de los uniformados, que la bautizaron cariñosamente como "la comandante del pelotón".

Sin embargo, su historia tendría un final aún más bonito. Cuando uno de los infantes estaba próximo a salir de vacaciones, decidió dar un paso que cambiaría la vida de Micha: abrirle las puertas de su hogar para brindarle una familia definitiva.

Foto:Instagram @diego_sandoval97

El Ministerio de Defensa de Colombia compartió esta conmovedora historia en sus redes sociales, donde numerosos usuarios celebraron el gesto de los uniformados y la nueva oportunidad que recibió la pequeña rescatada.