¡Una despedida que mezcla lágrimas, música y hasta chicotazos! En Cochabamba existe una tradición ancestral que sorprende a quienes la conocen por primera vez: la 'Alma Cacharpaya'0, un ritual popular mediante el cual las familias y comunidades despiden a las almas de sus seres queridos después de la celebración de Todos Santos.

Esta costumbre se mantiene viva en municipios y comunidades del Valle Alto cochabambino, como Tarata, Punata, Cliza y Arani, además de otros sectores donde las familias conservan sus propias formas de despedir a sus difuntos.

La tradición se realiza generalmente el 2 de noviembre, a partir del mediodía, cuando, según la creencia popular, las almas deben emprender el camino de regreso al más allá, después de compartir con sus seres queridos durante Todos Santos.

Uno de sus momentos más llamativos es la personificación del difunto. Un familiar o una persona cercana se disfraza utilizando manteles, telas y otros elementos del mast'aku, la tradicional mesa de ofrendas. En ocasiones, también cubre su rostro o utiliza una máscara para representar al alma que se despide.

Luego comienza el recorrido. Los familiares y vecinos acompañan al personaje en una especie de procesión, mientras retiran los elementos de la mesa, llevan palmeras y guirnaldas y entonan coplas al ritmo de acordeones y charangos.

Foto APG.

Pero lo más curioso llega cuando el 'alma' se encuentra con sus familiares.

En medio de una representación cargada de humor y picardía, el personaje realiza reclamos a su pareja, hijos y seres queridos, pregunta cómo se comportaron durante su ausencia y hasta protagoniza simulacros de chicotazos como una forma simbólica de corregir sus faltas.

Antes de marcharse, deja recomendaciones, consejos y bendiciones para el año venidero.

Finalmente, llega uno de los momentos más esperados: ¡el alma sale corriendo! El personaje emprende una veloz huida, alejándose de sus familiares mientras la comunidad acompaña la despedida entre risas, música y emoción.