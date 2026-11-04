Santa Cruz: maestros cumplen segundo día de huelga y ratifican paro de 48 horas

Los maestros urbanos de Santa Cruz instalaron un piquete de huelga de hambre indefinida en instalaciones de la Federación de Maestros Urbanos, ubicada en la calle La Paz, en rechazo a la propuesta del Gobierno nacional de descentralizar la educación.

El sector además anunció un paro nacional movilizado de 48 horas para el lunes 9 y martes 10 de noviembre.

La medida de presión busca que el Gobierno desista de transferir responsabilidades educativas a las gobernaciones y alcaldías sin garantizar los recursos económicos necesarios para asumir esas competencias.

“Los maestros no permitiremos que este Gobierno le robe la educación pública a los niños y jóvenes bolivianos, queriendo deslindarse, pasándole toda la responsabilidad a la Gobernación, a las alcaldías; sin embargo, no les pasa el presupuesto”, manifestó Lorenzo Chávez, dirigente del Magisterio Urbano de Santa Cruz.

El dirigente explicó que el magisterio no se opone a una descentralización, sino a que se transfieran nuevas obligaciones sin el financiamiento correspondiente.

Como ejemplo, señaló que las gobernaciones ya tienen responsabilidades relacionadas con infraestructura, equipamiento y servicios básicos, pero enfrentan dificultades para cumplirlas por falta de presupuesto.

“Es una descentralización entre comillas, es una descentralización sin presupuesto”, sostuvo Chávez.

Como parte de sus demandas, los maestros exigen que el Gobierno nacional continúe garantizando los ítems y asigne recursos a las gobernaciones.

“Lo que queremos es que el Gobierno siga cumpliendo con los ítems y les dé presupuesto a las gobernaciones para que cumplan con la infraestructura, el equipamiento y los servicios básicos”, expresó.

El piquete de huelga de hambre ya se encuentra instalado y los maestros ratificaron que mantendrán sus medidas de presión hasta que sus demandas sean atendidas.