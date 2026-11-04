Pacientes rechazan paro de 48 horas anunciado por trabajadores en salud

Los trabajadores de salud de los tres niveles de atención en Santa Cruz ratificaron un paro de 48 horas que se llevará a cabo este jueves 5 de noviembre a nivel nacional y el viernes 6 en el ámbito departamental. La medida responde al incumplimiento en el pago del bono viático de vacunación.

El anuncio genera preocupación entre los pacientes que acuden a los centros hospitalarios en busca de atención médica.

En las afueras del Hospital San Juan de Dios, varias personas aguardaban por una ficha y manifestaron su molestia ante la posibilidad de que se suspendan los servicios durante ambas jornadas.

“Es un perjuicio. Todos los días hay enfermos y ¿qué vamos a hacer?”, manifestó uno de los pacientes consultados, al referirse al paro anunciado.

Otra de las personas afectadas contó que llegó desde Mairana para recibir atención médica y lamentó los gastos de transporte que tendrá que asumir.

“Que trabajen porque es por la salud. Eso nomás se le puede decir; necesitamos nosotros también curarnos”, sostuvo.

Mientras los trabajadores en salud exigen el pago del bono viático de vacunación, los pacientes piden que el conflicto no perjudique el acceso a los servicios médicos, especialmente para quienes llegan desde otros municipios y necesitan atención oportuna.