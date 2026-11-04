Deliveries capturan a sospechoso de intento de abuso en Santa Cruz

En el barrio Primavera, ubicado en la zona de la G77 del Noveno Anillo en Santa Cruz, un grupo de repartidores de delivery y vecinos capturaron a un sujeto que presuntamente realizó actos impúdicos a una menor.

La situación comenzó cuando la menor retornó a su domicilio aterrada tras sufrir la agresión en la vía pública. Su cuñado relató el momento exacto al indicar que “a los 10 minutos volvió mi corriendo, volvió y estaba asustada”.

De acuerdo con el testimonio de los afectados, la víctima explicó el accionar del sospechoso al manifestar que “un hombre me agarró, me ha tocado, ha corrido”. El cuñado detalló que la pariente denunció angustiada cómo el agresor la abordó de forma violenta al asegurar que “la ha apretado, la ha alzado”.

La movilización de los vecinos y los repartidores permitió ubicar al acusado a pocas cuadras del lugar mientras intentaba concretar su escape del sector.

El familiar explicó el despliegue realizado afirmando que “nosotros corrimos, lo hemos buscado por todo el barrio, lo hemos encontrado aquí en la G77”.

Captura y reclamo a las autoridades

El sospechoso intentó abordar un transporte público para evadir a quienes lo buscaban, pero los ciudadanos impidieron su huida en el Noveno Anillo.

Sobre ese instante decisivo, el entrevistado afirmó que “lo encontramos ya queriendo darse a la fuga, subiéndose a un taxi”.

Los vecinos tomaron represalias contra el individuo antes de concretar su posterior entrega formal a las autoridades policiales de la zona.

El padre concluyó sobre la situación y la tardanza policial expresando que “ahorita vamos a ir con la policía a presentar la denuncia” y lamentó que “lo primero que pedimos es que sean más efectivos, esperamos bajo el sol y llegaron 2 horas tarde”.