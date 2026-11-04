¡Insólito! Entró a un edificio, robó una bicicleta en segundos y hasta cerró la puerta al salir

Con total desparpajo y en cuestión de segundos, un delincuente perpetró un robo al interior de un edificio ubicado en la calle Man Césped, en la zona de Cala Cala. El ilícito causó indignación y zozobra entre las familias del sector debido a la facilidad con la que operó el antisocial.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del inmueble y en videos grabados por vecinos que advirtieron la maniobra. En las imágenes se observa cómo el sujeto ingresó al edificio como si fuera un residente más. Tras ubicar una bicicleta en las áreas comunes, la tomó, la cargó y procedió a abandonar el lugar a paso firme.

Lo que más llamó la atención de los habitadores fue la frialdad del sospechoso, quien, tras concretar el hurto y llevarse el vehículo a cuestas, se tomó el tiempo de cerrar la puerta del edificio al salir para no levantar sospechas de inmediato.

Pese a que algunos residentes notaron la actitud sospechosa y comenzaron a filmarlo al percatarse de que se trataba de un robo, el delincuente logró darse a la fuga con rumbo desconocido.

Los vecinos de Cala Cala manifestaron su profunda preocupación por la vulnerabilidad de sus viviendas y la audacia con la que operan los delincuentes a plena luz del día, por lo que solicitaron mayor patrullaje policial en la zona y la pronta identificación del autor a partir de los registros en video.