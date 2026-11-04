Un motociclista muere y una mujer queda herida tras un accidente en la avenida Villazón

Un motociclista perdió la vida y su acompañante resultó herida tras un accidente de tránsito registrado aproximadamente a las 05:30 de este miércoles, en la intersección de la avenida Octava y la avenida Villazón, en la ruta Cochabamba-Sacaba.

De acuerdo con los datos preliminares, la motocicleta en la que viajaban ambas personas colisionó contra un automóvil. Presuntamente, el motociclista habría cruzado con el semáforo en rojo, mientras que los vehículos que circulaban por la avenida Villazón tenían la luz verde.

El conductor de la motocicleta falleció en el lugar, mientras que la mujer que lo acompañaba resultó herida. Efectivos policiales llegaron hasta el sitio, realizaron el levantamiento del cuerpo y trasladaron al conductor del automóvil a dependencias policiales.

Las circunstancias del accidente aún están bajo investigación.

Accidente en la avenida Villazón deja un fallecido y una persona herida. Foto: Fernando Aguilar - Periodista/Red Uno

Vecinos piden revisar los semáforos

Tras el accidente, vecinos de la zona solicitaron reforzar los patrullajes policiales y revisar el funcionamiento de los semáforos de la intersección.

Advirtieron que no sería la primera vez que se registran accidentes en el sector debido a presuntas fallas en el sistema de señalización. Mientras tanto, la Policía investiga las causas y circunstancias del hecho.