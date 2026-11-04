El asesinato de Carlos Eduardo Fernández Peña, de aproximadamente 39 años, generó preocupación en el departamento del Beni. La víctima fue hallada sin vida en su domicilio, después de recibir nueve impactos de bala. La Fiscalía Departamental informó que maneja varias hipótesis sobre el crimen, entre ellas un posible ajuste de cuentas, aunque todavía no confirmó el móvil del hecho.

El fiscal departamental del Beni, Orlando Aramayo, calificó el caso como un nuevo hecho de violencia que mantiene consternada a la población y aseguró que el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Boliviana, trabaja en la recolección de pruebas y declaraciones testificales para identificar a los responsables.

“Es un hecho más que nos deja la verdad consternados en el departamento del Beni y no es más que el resultado de la delincuencia que está prácticamente campeándose por todo el departamento”, manifestó la autoridad.

De acuerdo con la información proporcionada por Aramayo, varias personas habrían ingresado al domicilio de Fernández Peña y le quitaron la vida con nueve disparos. La evaluación externa del cadáver, realizada por la médico forense, estableció un traumatismo craneoencefálico, además de un orificio de bala en la cabeza y otras heridas en distintas partes del cuerpo.

Fiscalía mantiene en reserva las hipótesis

Consultado sobre las razones del asesinato, Aramayo confirmó que los investigadores ya tienen algunas hipótesis, pero evitó revelar detalles para no perjudicar el avance de las pesquisas.

“Tenemos ya hipótesis. Se ha realizado la recolección de elementos de prueba que nos llevan a tener con certeza algunos puntos. Como estamos en una etapa preliminar investigativa, hay información que queremos mantener en reserva para poder identificar a los autores y, sobre todo, capturarlos y ponerlos ante la justicia”, explicó.

Ante la consulta sobre un posible ajuste de cuentas, el fiscal sostuvo que esa información se mantiene bajo reserva porque podría ser determinante para identificar a los responsables.

Asimismo, señaló que se investiga la actividad económica de la víctima. Según los datos preliminares, Fernández Peña realizaba trabajos particulares y negocios privados, aunque hasta el momento no se estableció que tuviera una actividad económica fija.

Aramayo indicó que esta información será importante para establecer los móviles del crimen y avanzar en la identificación de los autores.

Preocupación por otros hechos violentos

El fiscal también recordó que días antes se registró otro asesinato en la ciudad de Guayaramerín, caso en el que, según informó, ya se habría identificado al presunto responsable. Aseguró que las investigaciones por ambos hechos continúan.

“Nos preocupa toda esta situación porque lo que tiene la Fiscalía General del Estado, a la cabeza del doctor José Armando Urioste, es devolverle la tranquilidad a la población”, expresó.

Frente a este escenario, anunció reuniones de coordinación con el Comando Departamental de la Policía y planteó la necesidad de renovar y fortalecer el personal de las unidades estratégicas e investigativas para mejorar los resultados en la lucha contra la delincuencia.

También apuntó a las debilidades en los controles fronterizos, al considerar que la falta de fiscalización facilita el ingreso y salida de personas que podrían cometer delitos en el país.

“Estamos identificando una debilidad por parte de algunas instituciones que no están realizando los controles correspondientes y estamos prácticamente dando vía libre a personas que ingresen y salen de nuestro país y, sobre todo, salen y entran a delinquir”, advirtió.

Mientras avanzan las investigaciones, la Fiscalía aseguró que continuará trabajando para esclarecer el asesinato de Carlos Eduardo Fernández Peña y llevar ante la justicia a los responsables.