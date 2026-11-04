Asamblea Legislativa programa para el viernes la sesión de clausura de la legislatura 2025-2026

La Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) convocó a senadores y diputados a la sesión ordinaria de clausura de la legislatura 2025-2026, prevista para este viernes 6 de noviembre.

“La Sesión de Clausura, inicialmente convocada para el miércoles 4 de noviembre de 2026, se realizará el viernes 6 de noviembre de 2026”, señala parte del comunicado de la ALP.

La sesión está prevista para las 10:00 en el hemiciclo del nuevo edificio de la ALP, en la ciudad de La Paz.

De acuerdo con el orden del día, se presentarán los informes de los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, Roberto Castro y Diego Ávila, respectivamente.

Posteriormente, se pondrá a consideración y votación el proyecto de Resolución de Clausura de la Legislatura 2025-2026. Finalmente, el presidente de la ALP, Edmand Lara, realizará la declaración de clausura.

Fuente: ABI.