Analista ve viable un juicio contra Evo y Linera por el caso Hotel Las Américas

El analista político Marcelo Silva calificó como un hecho histórico la apertura de la investigación preliminar contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera por el caso Hotel Las Américas. A su criterio, existen condiciones políticas para que el proceso avance hacia un juicio de responsabilidades.

Las declaraciones surgen después de que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dispusiera el inicio de una investigación preliminar de 30 días, plazo en el que el Ministerio Público deberá determinar si presenta un requerimiento acusatorio o rechaza la proposición presentada contra ambas exautoridades.

Silva considera que el juicio podría avanzar en dos o tres meses

Durante una entrevista televisiva, Silva sostuvo que, si la Fiscalía presenta una acusación formal, el siguiente paso será solicitar la autorización de la Asamblea Legislativa para continuar con el juicio de responsabilidades.

“Creo que la Asamblea Legislativa no va a tener ningún problema en autorizar ese juicio, por lo tanto, el Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala Plena, estaría ya sustanciándolo probablemente en un par de meses, máximo tres meses”, afirmó.

El analista aclaró que esta posibilidad dependerá del avance de las actuaciones fiscales y de las decisiones que adopte el Legislativo.

Advierte dificultades para notificar a Evo y García Linera

Silva identificó como uno de los principales obstáculos la notificación a los exmandatarios, necesaria para garantizar el desarrollo del procedimiento.

“Ese es el problema central”, manifestó al referirse a las dificultades que podrían presentarse para localizar y notificar personalmente a Morales y García Linera.

El analista expresó sus dudas sobre la posibilidad de que ambos comparezcan voluntariamente y señaló que una eventual declaratoria de rebeldía podría generar nuevos desafíos procesales.

“No creo que Morales se presente o pueda ser notificado, y mucho menos lo hará Álvaro García Linera, que entiendo no está en el país”, sostuvo Silva.

Plantea revisar el orden de los juicios de responsabilidades

Otro aspecto señalado por Silva es el principio de prelación, relacionado con el orden en que deben tratarse los procesos pendientes.

Explicó que existen otros juicios de responsabilidades que aguardan tratamiento en la Asamblea Legislativa y que este aspecto podría requerir una modificación normativa si se busca acelerar el caso Hotel Las Américas.

“Tenemos un montón de juicios pendientes de aprobación de la Asamblea Legislativa y obviamente existe un principio de prelación que tiene que respetarse”, explicó.

Sin embargo, consideró que esta dificultad no impediría necesariamente el avance del proceso.

“Yo creo que es una pequeña piedra”, afirmó.

Prevé consenso político en la Asamblea

Silva señaló que la proposición acusatoria fue impulsada por legisladores de la alianza Libre y consideró que podría existir un acuerdo entre distintas fuerzas políticas para autorizar el juicio.

“Creo que puede haber un consenso muy nítido, no solamente para aprobar, para autorizar este juicio de responsabilidades, sino también para poder hacer las modificaciones que puedan acelerar este proceso”, manifestó.

No obstante, la autorización legislativa todavía no se produjo y dependerá de que el Ministerio Público presente el requerimiento correspondiente.