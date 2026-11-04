“Mi libertad y la vida de toda mi familia corren peligro”: Romer Saucedo anuncia que está en el exilio

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, anunció que salió de Bolivia junto a su esposa y sus tres hijos debido a lo que considera amenazas contra su libertad y la seguridad de su familia. A través de un extenso pronunciamiento en sus redes sociales, se declaró perseguido y afirmó que permanecerá en el exilio hasta que existan garantías para retornar al país.

Saucedo aseguró que tomó la decisión ante el temor de sufrir represalias y denunció presuntos ataques políticos y una posible fabricación de pruebas para involucrarlo en procesos judiciales.

“Mi libertad y la vida de toda mi familia corren peligro”, expresó, al señalar que en Bolivia se habrían perdido las garantías jurídicas y que existen riesgos relacionados con el sicariato.

El magistrado también cuestionó la falta de avances en la investigación del asesinato de Víctor Hugo Claure, decano del Tribunal Agroambiental, y sostuvo que este hecho representa una muestra de la inseguridad que enfrenta el Órgano Judicial.

Asegura que no renunciará al cargo

En su pronunciamiento, Saucedo dejó en claro que su salida del país no significa que renunciará a la presidencia del TSJ ni a su condición de magistrado.

“¡No voy a renunciar al cargo que me dio el voto del pueblo cruceño!”, remarcó.

Asimismo, afirmó que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia cuenta con el quórum necesario para continuar funcionando sin su presencia y denunció que el Gobierno tendría un acuerdo con quien asumiría su suplencia.

El presidente del TSJ indicó que retornará a Bolivia cuando considere que su libertad y su vida, así como las de su esposa e hijos, ya no estén en peligro.

Denuncia ataques contra su familia

Saucedo también expresó preocupación por posibles acciones de amedrentamiento contra sus padres y hermanas. En su mensaje, pidió a sus familiares mantenerse unidos y no guardar silencio ante cualquier intento de persecución.

El magistrado recordó que fue elegido con más de 740.000 votos en Santa Cruz y sostuvo que su postura frente a las intromisiones políticas en la justicia habría generado molestias desde el anterior Gobierno y durante la actual administración.

Finalmente, señaló que desde el exterior podrá ser más útil que estando detenido o muerto y expresó su esperanza de que Bolivia pueda recuperar las garantías democráticas y jurídicas.