Gobierno insiste en diálogo con el Magisterio y defiende descentralización de institutos técnicos

El ministro de Educación, Ricardo Sanjinés, cuestionó la postura del Magisterio Urbano frente a la propuesta de descentralización de los institutos técnicos y afirmó que la dirigencia del sector se opone a la medida sin escuchar los argumentos del Gobierno. Pese a las medidas de presión, anunció que insistirá en el diálogo durante esta semana.

“Vamos a insistir en que el Magisterio escuche por lo menos la propuesta, porque han sido incapaces de escuchar por lo menos una sola palabra, una sola línea de lo que nosotros pretendemos”, manifestó la autoridad.

Sanjinés señaló que el Gobierno buscará nuevamente sentarse con los representantes del sector para explicar el alcance de la iniciativa y evitar que se concrete el paro de 48 horas anunciado por los maestros.

“Nosotros vamos a seguir recurriendo al diálogo, pero también estamos obligados a cumplir la ley”, sostuvo.

El ministro cuestiona la postura de la dirigencia

La autoridad calificó la posición de la dirigencia del Magisterio como “absolutamente fundamentalista, ideológica, de decir no a la descentralización y punto”, y aseguró que el sector no permitió explicar los objetivos de la propuesta.

Sanjinés aclaró que la iniciativa se limita a la transferencia de la administración de los recursos humanos de los institutos técnicos superiores y no contempla los niveles de educación inicial, primaria ni secundaria.

Explicó que actualmente los institutos dependen del Ministerio de Educación para la administración del personal, mientras que las gobernaciones se encargan de la infraestructura, el equipamiento y los servicios básicos. Según el ministro, esta distribución genera dificultades de coordinación y la propuesta busca que funcionen bajo una sola administración departamental.

Recursos para las gobernaciones

Ante las observaciones sobre la falta de presupuesto para asumir nuevas responsabilidades, Sanjinés aseguró que la transferencia incluirá los recursos económicos que actualmente utiliza el Ministerio para pagar los salarios de los docentes de los institutos.

“La responsabilidad va a ir acompañada del presupuesto que actualmente se utiliza para realizar esos pagos”, afirmó.

Añadió que el anteproyecto de ley establece que las gobernaciones deberán destinar obligatoriamente esos recursos al pago de salarios y que el Tesoro General de la Nación y el Ministerio de Educación mantendrán la transferencia anual de fondos.

Magisterio mantiene sus medidas de presión

El pronunciamiento del ministro se produce mientras el Magisterio Urbano mantiene un piquete de huelga de hambre y prepara movilizaciones y un paro de 48 horas para los días 9 y 10 de noviembre, en rechazo a la propuesta de descentralización, que considera una amenaza para la educación pública.

Sanjinés pidió que no se llegue a la suspensión de clases y recordó que la normativa establece que “día no trabajado es día no pagado”.

La autoridad espera que durante el resto de la semana se pueda retomar el diálogo con los maestros y avanzar en la explicación de la propuesta antes de que se concreten las medidas anunciadas.