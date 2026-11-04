¿Cómo recluta el PCC a jóvenes en Bolivia y qué ocurre con quienes intentan abandonar sus filas?

El Primer Comando de la Capital (PCC), organización criminal de origen brasileño, utiliza plataformas digitales para reclutar jóvenes y busca incorporar bandas locales a su estructura en Bolivia. Así lo advirtió el secretario departamental de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz, coronel Jorge Santistevan, durante una entrevista en el programa El Mañanero de Red Uno.

La autoridad explicó que esta modalidad de captación también se utiliza en países como Paraguay y Uruguay. Señaló que, aunque el reclutamiento no es reciente, el uso de herramientas tecnológicas permite establecer contactos a distancia y ampliar el alcance de la organización.

Según Santistevan, el proceso de incorporación contempla tres etapas: subordinación a la estructura criminal, una ceremonia de ingreso denominada «bautizo» y aceptación de los estatutos que regulan la conducta de sus integrantes.

“Primero crean una especie de subordinación directa, luego hacen el bautizo dentro de la organización cuando ya aceptan y luego inmediatamente del bautizo los somete al estatuto y a las normas que tiene el PCC”, explicó.

El coronel alertó sobre la vulnerabilidad de los jóvenes frente a estas estrategias y mencionó la presunta presencia de estructuras vinculadas al PCC en la Chiquitania, particularmente en sectores de San Ignacio y San Matías.

El «contrato de sangre» y las amenazas contra quienes intentan salir

Uno de los mecanismos descritos por Santistevan es el denominado «contrato de sangre», un compromiso que, según afirmó, obliga a los integrantes a permanecer de por vida en la organización.

“Ese contrato de sangre significa una membresía vitalicia, es decir, es una membresía de por vida”, manifestó.

La autoridad sostuvo que los estatutos internos contemplan represalias contra quienes desobedecen las órdenes o intentan abandonar la estructura.

“La salida significa solo con la muerte”, advirtió.

En ese contexto, mencionó casos de jóvenes desaparecidos y asesinados en Santa Cruz que, de acuerdo con la información que maneja, podrían estar relacionados con intentos de reclutamiento o con la negativa a participar en actividades criminales.

También hizo referencia a desapariciones en el Chapare y afirmó que, desde enero, se registraron cerca de 15 casos de personas desaparecidas que, según sus declaraciones, no habrían sido reclamadas.

Jóvenes asesinados en San Ignacio

Durante la entrevista, Santistevan recordó el asesinato de dos jóvenes en San Ignacio y sostuvo que ambos habrían rechazado anteriormente propuestas para incorporarse a organizaciones criminales.

“No eran precisamente muchachos que se equivocaron, sino intentaban reclutarlos, ellos desde hace tiempo atrás se opusieron”, señaló.

El secretario departamental explicó que estas estructuras buscan captar personas con determinadas habilidades o contactos que puedan resultar útiles para sus operaciones.

Asimismo, indicó que las normas internas buscan impedir tanto la desobediencia como la divulgación de información sobre el funcionamiento de la organización.

“Otro código que hay dentro de ese estatuto es el que desobedece, muere”, afirmó.

Reclutamiento de jóvenes para pilotar aeronaves

Santistevan también alertó sobre otra modalidad de captación relacionada con el financiamiento de cursos de pilotaje.

Según explicó, organizaciones criminales habrían pagado la formación de jóvenes para incorporarlos posteriormente a operaciones aéreas ilícitas, sin que necesariamente conocieran desde el inicio el destino de esas actividades.

“Los mandaban a hacer el curso para después ir a morir en otro lado”, sostuvo.

El coronel señaló que este tipo de operaciones expone a los jóvenes a graves riesgos, especialmente cuando se realizan vuelos irregulares en territorios donde existen controles de seguridad contra actividades vinculadas al crimen organizado.

Cómo funciona la estructura interna del PCC

El secretario departamental describió al PCC como una organización que opera mediante pequeñas células, con jerarquías, obligaciones económicas y reglas establecidas para sus integrantes.

De acuerdo con su explicación, estos grupos pueden presentarse como círculos de amistad o hermandad, aunque responderían a una estructura de mando cuyos principales dirigentes se encontrarían en Brasil, incluso dentro de centros penitenciarios.

Santistevan afirmó que los integrantes deben cumplir órdenes de sus superiores y aportar cuotas económicas vinculadas con las actividades de la organización.

También mencionó la importancia de los documentos que pueden encontrarse durante los operativos contra estructuras criminales, como los relacionados con el caso de Sebastián Marset.

“Entre medio, también documentos, porque ahí está el manual donde ellos establecen su corporación para funcionar”, indicó.

Según explicó, esa documentación puede ayudar a identificar responsables de la administración económica, la defensa jurídica de los integrantes y las operaciones presuntamente utilizadas para el lavado de dinero.

Piden una respuesta más firme contra el crimen organizado

Ante los recientes hechos de violencia registrados en Santa Cruz, Santistevan consideró necesario fortalecer la respuesta institucional frente a la expansión de las organizaciones criminales.

“Ellos están dispuestos a todo, y por lo tanto, las autoridades políticas tienen que reaccionar de la forma más enérgica”, manifestó.

El coronel sostuvo que las acciones policiales y una eventual participación de las Fuerzas Armadas deben responder a las directrices de la política nacional de seguridad.

Finalmente, insistió en la necesidad de una respuesta coordinada de las autoridades para enfrentar el reclutamiento de jóvenes, las amenazas y las actividades del crimen organizado en el país.