Vicegobernadora sobre 1% de coparticipación: “No se quiere desconcentrar el poder”

La Gobernación de Santa Cruz rechazó la propuesta del Gobierno nacional de asignar inicialmente el 1% de coparticipación tributaria a las regiones y ratificó que su exigencia es alcanzar al menos el 5% como punto de partida para avanzar gradualmente hacia el 50-50.

La vicegobernadora Paola Aguirre cuestionó que, después de seis meses de mesas técnicas, la oferta gubernamental se mantenga en ese porcentaje.

“Menos del cinco por ciento nosotros no vamos a aceptar. El cinco por ciento es el paso inicial para ir aumentando gradualmente a fin de alcanzar ese 50-50 que los cruceños y los bolivianos hemos anhelado, y que el propio presidente Rodrigo Paz utilizó como eslogan de campaña electoral”, sostuvo.

Aguirre también cuestionó los argumentos del Gobierno sobre la falta de recursos para incrementar la coparticipación y aseguró que las gobernaciones necesitan mayor capacidad económica para asumir sus competencias.

“Cuando un gobernante ve la economía del Estado como un instrumento para hacer política y no para hacer gestión, sucede lo que está sucediendo, no se quiere desconcentrar el poder, no se quiere entregar los recursos económicos a las regiones”, afirmó.

Uno de los datos que expuso fue la reducción de los ingresos departamentales por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Según explicó, desde 2016 hasta la fecha, estos recursos cayeron un 84%, pasando de Bs 230 millones a Bs 43 millones mensuales.

“¿Cómo podemos hacer gestión para cuatro millones de habitantes en educación, en camino, en salud y en servicios básicos, si el 84% de nuestro presupuesto ha caído?”, cuestionó la vicegobernadora.

La autoridad sostuvo que esta reducción afecta la capacidad de respuesta de la Gobernación frente a las demandas de la población.

“Nosotros no queremos hacer política, queremos hacer gestión, necesitamos ítems, necesitamos mejorar nuestros hospitales, necesitamos construir un nuevo oncológico, necesitamos hacer el mantenimiento de caminos”, afirmó.

Respecto a la postura del Gobierno nacional, que sostiene que la transferencia de recursos debe estar acompañada de responsabilidades, Aguirre respondió que las gobernaciones ya tienen competencias asignadas, pero no cuentan con el financiamiento suficiente para cumplirlas.

“Que le pregunten a ese ciudadano que va a sacarse una ficha en el hospital y tiene que esperar tres o cuatro meses para una simple tomografía, porque el tomógrafo está fregado, porque el acelerador lineal no ha tenido la reparación y el mantenimiento adecuados en los últimos tres años”, manifestó.

Finalmente, Aguirre advirtió que Santa Cruz podría movilizarse si el Gobierno mantiene su propuesta del 1% y no atiende el planteamiento departamental.

“Si el Gobierno nacional continúa con la lógica del masismo de los últimos 20 años, seguramente que Santa Cruz saldrá a las calles a protestar porque nosotros estamos rechazando categóricamente ese presupuesto y no lo vamos a aceptar. Es un insulto y es una afrenta para el pueblo cruceño”, concluyó.