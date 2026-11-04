Gobierno activa recursos y alerta por sequías e inundaciones por 'El Niño'

El viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero, informó que Bolivia registra miles de familias afectadas por los fenómenos climáticos, principalmente por la sequía, que ya provocó la pérdida de más de 60.000 hectáreas de cultivos y 75.013 cabezas de ganado.

Durante una entrevista en El Mañanero, Rivero explicó que actualmente existen 58 municipios con declaratoria de desastre por sequía en diferentes departamentos del país.

La distribución corresponde a 17 municipios de La Paz, 17 de Oruro, 10 de Chuquisaca, siete de Cochabamba, cuatro de Potosí y tres de Santa Cruz.

Asimismo, indicó que otros cuatro municipios tienen declaratoria de emergencia: tres en Potosí y uno en Santa Cruz.

Para atender estas situaciones, Defensa Civil trabaja con la distribución de agua mediante cisternas, la instalación de tanques y el despliegue de maquinaria pesada.

En cuanto al impacto en el sector productivo, Rivero informó que, además de las más de 60.000 hectáreas de cultivos perdidas, se reportaron 167.511 hectáreas afectadas y 75.013 cabezas de ganado perdidas como consecuencia de la sequía.

A estas cifras se suman 114.048 familias afectadas y damnificadas por este fenómeno climático. El viceministro aclaró que estos datos corresponden únicamente a la sequía y que también se registraron otras emergencias relacionadas con nevadas e inundaciones en diferentes regiones del país.

Sobre los recursos económicos para enfrentar la emergencia, Rivero confirmó que el Tesoro General de la Nación asignó Bs 74 millones para esta segunda etapa de atención, luego de un desembolso similar realizado durante la primera etapa. Además, mencionó otros Bs 11 millones correspondientes a una tercera etapa.

Rivero advirtió que, de acuerdo con los pronósticos de los expertos, los efectos más fuertes de El Niño se esperan entre mediados de diciembre y marzo.

En ese sentido, explicó que mientras en el occidente se pronostican condiciones de sequía, en el oriente y sectores de La Paz y Cochabamba, particularmente en la región del Chapare, se prevén lluvias intensas e inundaciones.

"Los niveles de los ríos van a subir, porque las lluvias van a venir en tiempos muy cortos, pero de gran intensidad", advirtió el viceministro, al señalar que estas precipitaciones podrían superar la capacidad de contención de los defensivos y provocar desbordes.

La autoridad explicó que la atención de las emergencias se realiza mediante evaluaciones técnicas elaboradas por los municipios y los representantes de Defensa Civil en cada departamento.