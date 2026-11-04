Tener una casa propia es uno de los grandes sueños de miles de familias bolivianas. Sin embargo, para muchas personas, ese objetivo parece cada vez más lejano: algunas viven de alquiler, otras comparten techo con sus padres o familiares y muchas habitan viviendas precarias o con espacios insuficientes.

Frente a esta realidad, la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) cuenta con programas sociales destinados a facilitar el acceso a una vivienda digna, mediante la construcción de nuevas casas, el mejoramiento de inmuebles y proyectos habitacionales con condiciones de financiamiento preferenciales.

Pero ¿quiénes pueden postular y qué requisitos deben cumplir?

En términos generales, los programas están dirigidos a ciudadanos bolivianos mayores de edad que atraviesan dificultades para acceder a una vivienda adecuada.

Entre las condiciones que suelen solicitarse están:

Ser boliviano y mayor de edad.

Tener carga familiar: contar con hijos, cónyuge u otras personas dependientes a su cargo, cuando la modalidad lo requiera.

No tener una vivienda adecuada: no poseer casa propia o vivir en un inmueble precario, con deficiencias de habitabilidad o condiciones de hacinamiento.

No haber recibido anteriormente beneficios habitacionales del Estado , de acuerdo con las condiciones del programa.

Acreditar residencia en el municipio o comunidad donde se ejecuta el proyecto.

Presentar documentación personal y familiar, como cédulas de identidad y otros documentos solicitados en la convocatoria.

En las modalidades que contemplan la construcción o el mejoramiento de una vivienda sobre un terreno propio, también puede exigirse documentación que acredite el derecho propietario, como títulos, registros, planos o certificados catastrales.

Los requisitos pueden variar según el programa y la convocatoria vigente.

La selección busca atender principalmente a los hogares que enfrentan mayores dificultades económicas y sociales.

Entre los grupos que pueden recibir atención prioritaria se encuentran:

Familias de bajos ingresos económicos.

Hogares numerosos.

Madres o padres solteros que están a cargo de sus hijos.

Personas con discapacidad.

Adultos mayores.

Familias afectadas por inundaciones, deslizamientos u otros desastres naturales, cuando se trata de programas de emergencia.

La prioridad no significa una adjudicación automática: cada caso debe pasar por los procedimientos de evaluación y selección correspondientes.

Los cinco programas de vivienda social

La AEVivienda desarrolla distintas modalidades de atención para responder a las necesidades habitacionales de la población.

1. Programa de Vivienda Nueva

Está destinado a familias que necesitan una casa nueva y cuentan con un terreno donde pueda ejecutarse la construcción. La ayuda estatal puede contemplar subsidios y aportes propios, según las condiciones del proyecto.

2. Programa Cualitativo de Vivienda Social

Está dirigido a hogares que ya tienen una vivienda, pero necesitan mejorar sus condiciones de habitabilidad. Puede contemplar ampliaciones, refacciones, renovaciones y otras intervenciones para reducir el hacinamiento y mejorar la calidad de vida.

3. Programa de Comunidades Urbanas

Comprende proyectos habitacionales integrales, principalmente edificios y conjuntos multifamiliares. Algunas iniciativas conocidas son Patujú, Altos de Cotoca y Papa Francisco.

Las condiciones de acceso y financiamiento dependen de cada proyecto y pueden incluir créditos preferenciales, cuotas y aportes propios.

4. Atención de Emergencia

Está destinada a familias damnificadas por desastres naturales. La intervención requiere la evaluación de los daños y la coordinación con las autoridades competentes, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

5. Atención Extraordinaria

Busca responder a situaciones de extrema vulnerabilidad social, mediante evaluaciones que consideran las condiciones económicas, familiares y habitacionales de los solicitantes.

¿Cómo postular?

El primer paso es informarse sobre las convocatorias y los proyectos disponibles en el municipio donde vive la familia.

Los interesados deben acudir a las oficinas o canales oficiales de AEVivienda para conocer las condiciones específicas, presentar la documentación requerida y verificar si cumplen los criterios de selección.

Es importante tomar en cuenta que:

La postulación debe realizarse por los canales oficiales.

El trámite es personal y gratuito.

No se debe entregar dinero a intermediarios para asegurar una vivienda.

Los documentos y requisitos deben revisarse en cada convocatoria.

La presentación de una solicitud no garantiza la adjudicación de una casa.