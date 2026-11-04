Altas temperaturas: ¿cómo proteger a tu mascota de un golpe de calor?

Ante las altas temperaturas que se registran en Santa Cruz, la veterinaria Analia Mendieta brindó recomendaciones para proteger a las mascotas y prevenir golpes de calor, una condición que puede provocar complicaciones graves si no se atiende a tiempo.

Durante una entrevista en El Mañanero, la especialista aconsejó sacar a pasear a los perros durante las primeras horas de la mañana o al finalizar la tarde, cuando el sol haya bajado. Además, recomendó realizar cepillados frecuentes a los animales de pelo largo.

Para las mascotas que permanecen en patios, indicó que deben tener siempre agua fresca y un espacio con sombra donde puedan refugiarse. También advirtió sobre la importancia de no dejarlas expuestas al calor durante períodos prolongados.

Señales de alerta

Mendieta explicó que el jadeo excesivo y la salivación abundante son algunos de los primeros síntomas de un golpe de calor. También pueden presentarse debilidad, vómitos, desorientación, colapso y, en casos graves, convulsiones.

Sobre la alimentación, recomendó preparar comida para el día y no dejarla durante varias horas a temperatura ambiente, porque puede fermentarse y ocasionar problemas digestivos. Si la mascota no termina su porción después de un tiempo prolongado, lo mejor es desecharla.

¿Qué hacer ante un golpe de calor?

La veterinaria aconsejó trasladar al animal a un lugar fresco y con sombra, ofrecerle agua y refrescar progresivamente su cuerpo con agua fresca, nunca helada. Se debe priorizar el abdomen y las axilas, evitando envolverlos con toallas frías.

También enfatizó en que, aunque la mascota parezca recuperarse después de los primeros auxilios, necesita una revisión veterinaria para descartar posibles complicaciones internas.