Aprehenden en el Plan 3000 a hombre que quemó un auto y apuntan a un abogado como autor intelectual

La Policía aprehendió al hombre que quemó un vehículo estacionado en la zona del Plan 3000 y ya se encuentra en celdas de la EPI 3. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad y, según la víctima, detrás del ataque estaría el jefe de su pareja, un abogado de la zona.

El hallazgo del sospechoso no fue producto de un patrullaje. La propia víctima contó cómo se logró dar con él. “Un taxista viene, me toca la puerta de la casa, y me dice, este yo lo vi, el sospechoso, el que quemó el auto, conozco su casa, conozco, lo tengo a su celular, todo eso”, relató.

Con ese dato, se dirigió hasta el domicilio señalado. “Yo agarro y me voy a su casa, el tipo, y efectivamente era él, me fijo el celular, y sí, es dado por un abogado, es mandado por un abogado pa que queme el auto. Hay pruebas contundentes, donde sí, el abogado es el que manda a quemar el auto”, aseguró.

El motivo, según su testimonio, sería pasional y laboral. El abogado, jefe de su pareja, no habría aceptado que ella decidiera dejar el trabajo tras iniciar una relación con él.

“Por temas pasionales. Quería que se quede la chica a seguir trabajando y que me deje a mí, ¿No? Entonces, la chica agarra y dice, no, yo tengo mi pareja, me voy a retirar del trabajo, y el otro obsesionado. Obsesionado por la chica, agarra y se arremete conmigo, cosa que yo ni lo conozco. Ni sé quién es, entonces se viene y quema el auto”, dijo la víctima.

Consultado sobre si el señalado es el empleador de su pareja, respondió: “Exactamente, es jefe. Es jefe de su trabajo. Entonces, el tipo es abogado, tiene, es conocido aquí, en el Plan Tres Mil”.

Al momento de ser interceptado en su casa, el aprehendido estaba en estado de ebriedad. “Está borracho, está tomando desde ayer el tipo”, afirmó la víctima, quien aseguró que el día anterior había pedido a la Policía que se movilizara con la ubicación que ya tenía del sospechoso.

Las imágenes de la cámara de seguridad muestran con claridad el accionar: un hombre se acerca al vehículo blanco estacionado en la acera, rocía combustible y enciende el fuego para luego huir. Segundos después, el auto queda envuelto en llamas y termina completamente calcinado.

Ahora, la víctima pide que se haga justicia y que se logre aprehender a la segunda persona. “Espero que se haga justicia y que las autoridades se movilicen. Para agarrarlo al tipo, porque ya lo tenemos aquí al que quemó el auto”, sostuvo.

Además, expresó su preocupación económica, ya que no es el propietario del motorizado. “Yo soy, como le digo, soy chofer y no soy el dueño del auto porque si no tengo que hacerme responsable yo de todo esto. Yo no tengo culpa de nada”, dijo, mientras espera que los daños le sean resarcidos.