“Dos escaparon y uno espera su audiencia”: Denuncian ola de atracos en la Villa y exigen mayor presencia policial

La inseguridad mantiene en alerta a los vecinos del barrio 18 de Mayo, en la Villa Primero de Mayo, donde los atracos se estarían registrando a cualquier hora del día. Los habitantes denuncian que los delincuentes no solo asaltan a los transeúntes, sino también a los comerciantes, y expresan su preocupación por el peligro al que están expuestos los estudiantes de una unidad educativa que funciona en tres turnos.

Uno de los últimos hechos ocurrió cuando una pareja fue interceptada por tres personas que se movilizaban en una motocicleta. Según el relato de un vecino, dos de los sujetos descendieron del vehículo, apuntaron con un arma de fuego a las víctimas y les quitaron sus pertenencias.

Pero ese no fue el único caso. Minutos después, otro joven también fue víctima de un atraco y le robaron su celular bajo amenazas con un arma de fuego. La reacción de los vecinos permitió reducir a uno de los presuntos delincuentes, mientras que los otros dos lograron escapar.

“Enseguida de eso hay otro joven, igual le roban su celular, lo apuntan con arma de fuego también, la reacción inmediata de los vecinos pudieron reducirlo. Dos de ellos escaparon, están sueltos y uno estaba aquí en la EPI-5 esperándose a la audiencia cautelar”, relató el vecino.

El habitante explicó que uno de los sospechosos fue aprehendido y que la motocicleta negra en la que se movilizaban fue trasladada por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

“Estamos muy preocupados por la ola de atracos que se está viviendo aquí en nuestro barrio. Es a cualquier hora del día, los vecinos ya viven atemorizados. No solamente roban a los vecinos, también roban las ventas. Muy delicado el tema”, manifestó.

Un centro de seguridad sin luz

A la preocupación por los constantes robos se suma otra situación: el Centro Municipal de Seguridad Ciudadana del barrio 18 de Mayo se encuentra sin energía eléctrica, debido a que, según denunciaron los vecinos, se robaron hasta los cables de sus instalaciones.

Los vecinos consideran que este espacio debería estar habilitado y contar con presencia policial para atender las emergencias y reforzar la vigilancia en el sector.

“Eso le pedimos a la Policía, que por favor podemos habilitar este puesto de Seguridad Ciudadana. Puede ser con el efectivo de la UTOP también que puedan venir, porque se han robado hasta los cables. Ahora el puesto está sin luz”, señaló.

La situación también genera preocupación por los estudiantes que asisten a la unidad educativa de la zona, que desarrolla actividades en los turnos de mañana, tarde y noche. Los vecinos advierten que los alumnos deben transitar por calles donde se registran los atracos, principalmente perpetrados por personas que se movilizan en motocicletas.

“Los estudiantes, aquí hay un módulo que funciona en tres turnos. Entonces, en el turno de la noche están expuestos a robos”, agregó.

Ante este panorama, los habitantes piden a la Policía incrementar los patrullajes, destinar efectivos para la vigilancia del barrio y reactivar el puesto de seguridad ciudadana. También solicitan a la Alcaldía reponer el servicio de energía eléctrica para que estas instalaciones puedan volver a funcionar.

“Sí, ellos son los más afectados porque vienen al colegio en tres turnos, vienen en la mañana, en la tarde y en la noche. Así que pedimos a la Policía que, por favor, sean los patrullajes más constantes y que puedan mandar efectivo policial y alguna unidad especial que le dé vida a este puesto policial y pedimos también a la Alcaldía que le pueda poner luz al puesto”, expresó el vecino.