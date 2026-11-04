¿Pueden tus hermanastros dejarte sin herencia? Esto dice la ley

El abogado Alejandro Hurtado aclaró que los hermanastros no tienen derechos hereditarios sobre los bienes de quien no es su padre o madre, pero explicó que existen situaciones en las que el reconocimiento legal de un hijo cambia completamente el escenario.

Durante una entrevista en el programa El Mañanero, Hurtado explicó que existe una diferencia jurídica entre hermanos de doble vínculo, hermanos de un solo vínculo y hermanastros.

Los primeros comparten padre y madre, mientras que los segundos tienen en común solamente a uno de sus progenitores.

En cambio, precisó que un hermanastro es el hijo de la pareja del padre o de la madre, sin que exista un vínculo sanguíneo.

“Todos los hijos heredan partes iguales, eso dice la ley. Sin embargo, los hermanastros, al no tener ese vínculo sanguíneo, no heredan de aquel que no es su padre o su madre”, explicó el abogado.

Sin embargo, aclaró que, si una persona fue reconocida y registrada legalmente como hijo ante el Servicio de Registro Cívico (Sereci), tiene los mismos derechos hereditarios, independientemente de las circunstancias familiares.

“Si el hijo es reconocido, es decir, si legalmente fue reconocido y registrado como hijo en el Registro Civil, entonces es hijo. No hay ninguna diferencia”, sostuvo.

Al referirse directamente a la consulta sobre si un hermanastro puede dejar sin herencia a otra persona, el profesional fue contundente: “¿Puede mi hermanastro dejarme sin herencia? Legalmente no”.

Sin embargo, advirtió que pueden presentarse situaciones en las que una persona intente apropiarse de bienes que no le corresponden, por lo que recomendó acudir oportunamente a un abogado para defender los derechos hereditarios.

También hizo énfasis en los plazos legales para reclamar una herencia o solicitar la anulabilidad de documentos mediante los cuales se transfirieron bienes. Como ejemplo, mencionó los casos en los que una persona pudo haber sido inducida a transferir una propiedad cuando no se encontraba en pleno uso de sus facultades.

“En un tiempo prudencial, tres meses, seis meses, busquemos asesoramiento jurídico para poder proteger los derechos que corresponden a quien les corresponde”, manifestó.

El abogado insistió en que conocer las diferencias entre hermanos, hermanastros e hijos legalmente reconocidos resulta fundamental para evitar conflictos y proteger los derechos que corresponden a cada heredero.