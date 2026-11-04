Mi Teleférico prevé restablecer el servicio de la Línea Verde este sábado 7 de noviembre

Los trabajos de mantenimiento mayor de la Línea Verde de Mi Teleférico avanzan de acuerdo con el cronograma establecido y se prevé restablecer el servicio comercial este sábado 7 de noviembre, informó este martes el gerente ejecutivo de la empresa estatal, Christian Eduardo Rojas.

La autoridad explicó que actualmente se ejecuta la renovación del empalme del cable correspondiente al tramo I, cerca de la estación Irpavi, una intervención técnica que requiere varios días de trabajo por su complejidad.

“Estamos en uno de los momentos más importantes del mantenimiento de la Línea Verde, ya se está haciendo la renovación del empalme correspondiente al tramo I que está cerca a la Estación Irpavi. Este trabajo, que es muy delicado, va a tomar un par de días, así que mantendremos el cronograma de inicio de operación comercial para el 7 de noviembre”, afirmó Rojas.

El mantenimiento comenzó el domingo 1 de noviembre y comprende inspecciones, diagnósticos especializados y trabajos preventivos en la infraestructura y los equipos electromecánicos del ramal.

Entre las principales intervenciones se encuentra el acortamiento del cable portador-tractor de la sección 1, que comprende el trayecto entre las estaciones Irpavi y Obrajes 17.

Las labores también se desarrollan en las cuatro estaciones de la Línea Verde: Irpavi, Obrajes 17, Alto Obrajes y Libertador, con el propósito de preservar las condiciones de funcionamiento del sistema y reforzar la seguridad y confiabilidad del servicio.

La Línea Verde conecta la Curva de Olguín, en Obrajes, con la zona de Irpavi y transporta un promedio de 17.500 pasajeros por día. Mientras duren los trabajos, se recomendó a los usuarios tomar previsiones y considerar alternativas de desplazamiento.

El mantenimiento mayor tiene como objetivo prolongar la vida útil de los componentes del sistema y garantizar condiciones adecuadas para la prestación del servicio de transporte por cable.

Fuente: ABI.