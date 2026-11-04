“Noche de Almas Olvidadas”: Cementerio General anuncia recorrido nocturno este 6 de noviembre

El Cementerio General realizará este viernes 6 de noviembre el recorrido nocturno denominado “Noche de Almas Olvidadas”, una actividad cultural que busca revalorizar las tradiciones y rescatar las historias de las almas que ya no reciben visitas en el camposanto.

El secretario municipal de Turismo y Cultura, Óscar Alfaro, informó que la actividad comenzará a las 18.30 y se desarrollará en coordinación con los niños, niñas y adolescentes trabajadores del Cementerio General. La entrada tendrá un costo de Bs 10 para todo público.

Explicó que el recorrido será teatralizado y estará lleno de historia, misterio y memoria, con el propósito de recuperar las historias de aquellas almas que permanecen en el olvido y promover las tradiciones culturales.

Por su parte, el presidente de los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores del Cementerio General, Álvaro Bautista, informó que la actividad también tiene un fin solidario, ya que los recursos recaudados serán destinados a la preparación de canastones para los denominados “escaleritas”, quienes desarrollan sus actividades laborales diariamente en el camposanto.

En ese sentido, invitó a la población a participar de esta actividad cultural y sumarse a la iniciativa solidaria en beneficio de los niños, niñas y adolescentes trabajadores del Cementerio General.

Fuente: ABI.